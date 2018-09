Soy Trokera

Desde adolescente me gusta hacer ejercicios y cuidarme lo mas que puedo, ya sea usando las cremitas para mi cara que tanto me encantan, darme una terapia de masaje cada cierto tiempo, visitar al quiropráctico etc. Pero lo que nunca había logrado es hacer DIETA oohh Diosss es como si fuera imposible para mí eliminar de mi menú por un tiempo el arroz, las pastas, los tostones, la ensalada de papa o coditos, el pan y los quesitos de Panadería, wao de solo escribirlo me dan ganas de llorar 😭 , así que un buen día me declaré “TROKERA FULL siiii porque amo comer como “TROKERA”, para mí comer es uno de los placeres más sabrosos de la vida.

Por lo tanto, toda mi vida he comido lo que me ha dado la gana y estoy segura que eso ha aportado enormemente a mi felicidad jaja siii porque en momentos donde me provoca felicidad saber que voy a disfrutar de algo delicioso se me inunda el corazón de una alegría indescriptible, entonces me declaro también una Mujer sumamente feliz que se “jarta” cuando le apetece 🤣. Ahora bien, hablemos de los cambios, oh Dios, me mato en el gym pero no veo los cambios que deseo ver en mi cuerpo y es ahí donde hablo con mi “trokera” interior y ella me dice “es mi culpa” 🤦🏽‍♀️ y el paso del tiempo tampoco ayuda mucho 😒 si exacto la edad la edad que mientras más cumplimos más terrible es mantener un peso saludable y una figurita chula. Entonces ¿cuál es la conclusión de este relato? Pues muy sencillo, que esta cuestión de la dieta es algo muy individual y personal, a mis 41 recién cumplidos deseo alcanzar ciertas metas y por eso llevo dos semanas de sufrimiento 😆 porque no importa cuál dieta decida hacer a la hora de la verdad no puede “jartarme” de las cositas que me encantan, siempre hay que hacer sacrificios para ver grandes resultados y aquí voy un día a la vez pero enfocada.

¿Alguien se identifica conmigo? Si? Pues te digo que voy a ti, nosotros podemos. ¿No te identificas? Ah pues perfecto continúa siendo un “troker@” FELIZ !!! 🤣 #Alegriaybombaeehh #ypacuandolovoyadejar #SéFeliz