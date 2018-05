Blogueras boricuas: “Somos mujeres que causamos revuelo”

En un mundo donde la tecnología es cada vez dominada en su mayoría por jóvenes, dos mujeres han logrado abrirse camino en el mundo del blogging para empoderar a la Nueva Mujer a través de sus historias cotidianas.

Idia Martínez, relacionista profesional y bloguera

Se trata de Idia Martínez y Wanda Vázquez, dos blogeras que, a través de sus plataformas Revuelo y Mujer Real, visibilizan y empoderan a la mujer a través de sus publicaciones que hablan acerca de temas que nadie quiere tocar a la edad de los 40 en adelante.

Martínez, quien lleva laborando 30 años en el campo de las comunicaciones como relacionista profesional comunicando los mensajes de otros, sintió la necesidad de darle foro en su blog Revuelo, esta vez, a su propia voz, siendo eco de aquellas mujeres que no se atreven a hablar de temas como la vejez, el aumento de peso y el dilema de ser hija de padres de edad avanzada y todo lo que esto conlleva.

“Es una realidad, la mujer va envejeciendo. Es una lástima que no quieran hablar de ello. Yo todavía no me siento lista para ver mi cabello blanco. Sin embargo, lo veo hermoso en otras mujeres.”, expresó Martínez quien asegura aún quiere comerse el mundo.

Por su parte, Wanda Vázquez cuenta con un blog centrado en entrevistas a través de de la plataforma Facebook “a mujeres con historias relevantes que sirven de superación para otras”. Para la comunicadora, esta es la tendencia del ‘nuevo trabajo’.

Wanda Vázquez, comunicadora y bloguera

“Nosotras queremos abordar la vida de una manera más simple. Queremos trabajar por cuenta propia a los 45”, dijo Vázquez, quien ha encontrado en el blogging una nueva manera de sentirse productiva y empoderada.

Y es que Mártinez y Vázquez aseguran que, aunque los tiempos han cambiado, existe la concepción que la mujer busca, únicamente, cuidar a diario de su familia y tener un trabajo estable, por lo que, a través de cada historia y publicación, intentan romper con ese molde.

Son figuras como JLo, Giselle Blondet, Chiquinquira Delgado, Mariam Pabón y la actriz americana Halle Berry, quien dió a luz a sus 47 años, las que, más allá del factor belleza, figuran como la representación de la ‘nueva mujer’ para estas dos blogueras.

“Todo lo hacemos nosotras: contestamos correos electrónicos, preparamos el calendario de pre producción e incluso creamos nuestra propia publicidad”, puntualizó Vázquez.

En un intento por formar una alianza estratégica y abrir un foro donde las mujeres puedan reunirse a conversar en vivo, Vázquez y Martínez crearon el evento llamado Ch@t con Ellas, una actividad mensual y libre de costo que contará con su primera edición el sábado, 19 de mayo de 10:00 a.m. a 12:00 pm, en The Outlets at Montehiedra.

Por medio de entrevistas y conferencias, estas blogueras, tocarán temas tales como: No planifiqué mi retiro ¿Y ahora qué hago?, Prepárate para viajar sola o solo con amigas, Cine para ellas y La boda de tus sueños en la etapa madura, entre otros.