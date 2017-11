No Estamos Solas Columna de Daniela Droz

Soy una Mujer positiva indiscutiblemente , como digo yo “echá pa’lante” de las que siempre intenta buscar el lado de aprendizaje de cada situación que vivo, pero la perfección no existe, entonces también tengo momentos de duda, confusión, inseguridad y hasta soledad. Soy agradecida con Dios y con la vida que me han dado tanto pero soy humana como tú que me lees, mis decisiones son vitales en mi familia y a veces siento mucho peso sobre mis hombros.

Sé que como yo habemos muchas mujeres buscando opciones para brindarle una mejor calidad de vida a nuestra familia y aceptando la voluntad de Dios porque las prioridades cambian y los pasos cada día deben ser mas firmes. Hoy sentí decirte a ti Mujer, Mamá, tú que luchas solita por el futuro de tus hijos y el tuyo que hay un tiempo perfecto para cada experiencia, que he aprendido a entender que si pongo mi vida en las manos de Dios no puedo interrumpir el proceso…me explico… En mi caso este es el tiempo de mi hijo y mío de integrarnos de conocernos y disfrutarnos cada día más, que es bonito tener un compañero de vida pero más bonito es saber esperar y escogerlo estando nosotras en armonía. ¿Porqué digo esto? Porque escucho mucho de la boca de Madres solteras la ansiedad por no seguir solitas , porque escucho mucho la pregunta de porqué estamos solas, y No no estamos solas estamos en un proceso que no es igual ni para todos ni para todas, aprendamos a entender eso, a no compararnos, a no echarnos culpas, a no mirar con tristeza nuestra soltería, en cambio aprovechemos ese tiempo para nosotras, para nuestros hijos que crecen demasiado rápido , aprovecha para fortalecerte espiritualmente para que ames estar contigo misma y como siempre digo soltemos y confiemos.

Aprendamos a mirar cada etapa en detalle y ahí daremos GRACIAS porque entenderemos que lo que tenga que ser SERÁ.