El Hombre propone..... Columna de Daniela Droz

El hombre propone…

Pero indiscutiblemente Dios dispone, no creo que exista una sola persona en este país que sus planes no hayan cambiado por completo desde hace 37 días atrás.

Siempre hemos escuchado que hay que vivir un día a la vez pero cuando aspiramos a más cuando deseamos crecer y evolucionar por lo general nos organizamos y hacemos un plan entonces es ahí dónde corroboramos que es bueno planificar pero mejor es fluir y fuir en amor creyendo que las cosas que nos convienen se darán y que lo que se desaparece es porque eso mismo debía suceder. Nunca debemos dejar de soñar y de anhelar estar mejor porque eso es lo que nos mantiene vivos, pero creo que cuando anhelamos mucho algo pero lo soltamos y vivimos disfrutando cada día cada proceso y cada etapa….si por casualidad la vida nos cambia los planes, no nos dolerá ni afectará tanto un viraje en U.

Una de las cosas mas hermosas que la vida me ha enseñado es que existen infinidad de opciones y oportunidades para ser feliz, casi siempre pensamos que si no es este plan que siempre he soñado no seré feliz no llegaré a donde quiero y descubrí que eso es como en las relaciones pues una vez escuché de la boca de un experto en el tema que uno puede ser compatible con varias personas en este mundo no solo con una persona por eso puedes enamorarte varias veces en la vida pero todo depende donde te sientas cómodo , amado, respetado y donde decidas quedarte y ser FELIZ.

Pues así es la vida en general también, no porque hayamos trazado un plan y este no se cumpla no significa que no podamos trazar otro y lograr nuevos y mejores objetivos, voy a mi , voy a ti Boricua, vamos a quitarnos los miedos, vamos a arriesgarnos , salgamos de nuestra zona cómoda, cerremos los ojos y lancémonos aquí, afuera donde quieras pero empecemos de nuevo con mucha Fé. Si te toca quedarte no te vayas pero si te toca irte no te quedes. Alegría y Bomba eehh.