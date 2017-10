Paciencia y Fe Columna de Daniela Droz luego del azote del huracán María a Puerto Rico

Debo confesar que hoy, a 16 días luego del paso del huracán María por Puerto Rico, me siento un poco más clara. Han sido dos semanas de mucha incertidumbre, ansiedad, dolor, preocupación, pero también de muchas enseñanzas.

Aún no tengo un plan exacto de qué pasos o movimientos voy a dar, pero al menos tengo la certeza de que Dios no nos abandona NUNCA, que esta isla se fortalecerá de una manera increíble y todo será mejor que antes. El único precio a pagar es que no sabemos cuándo, exactamente, eso sucederá. Entonces, es ahí donde debemos poner en práctica algunas de las cosas que esta experiencia nos ha traído: SER PACIENTE y… tener FE. La paciencia es algo que cuesta mucho en estos tiempos, y la fe se pierde muy fácil. Pero cuando reconoces que son lo único que te queda para mantenerte en paz, definitivamente te abrazas a estas dos virtudes.

Estos procesos tan duros sabemos que un día terminarán, que la tristeza y la incertidumbre se irán, pero lo que no debemos permitir que se vaya jamás es lo que reconocimos en el proceso: el valor que les dimos a las cosas más simples, a las necesidades básicas que damos por sentadas porque siempre las hemos tenido, el dolor de no saber de nuestros seres amados por la incomunicación. Sin embargo, todo el tiempo que tuvimos para visitarlos y llamarlos, no lo hicimos. Que no se vaya esa necesidad de saludar y hablar con tu vecino de hace años que jamás habías mirado a la cara, el ser considerado y amable en la calle, porque sabes que todos estamos sufriendo por las mismas razones.

Si algo había aprendido en el camino de la vida, era a ser agradecida. Y hoy, a pesar de el cambio radical que María ha provocado en mí y en mi país, tengo mucho que agradecerle. Gracias, María, por acercarme más a Dios y confiar solo en Él. Me ayudaste a reconocer que lo que tiene que suceder sucederá y siempre traerá algo positivo. Gracias porque recordé que la vida cambia en un segundo, pero que SIEMPRE se puede comenzar de cero. GRACIAS, MARÍA. #PuertoRicoselevanta #AlegríayBombaeehh

