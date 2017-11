Así es cómo te enamorarás en el 2018 según tu mes de nacimiento ¿Ya estás lista para recibir el año nuevo?

El 2018 está a la vuelta de la esquina –¡qué emoción!– y la mejor parte es que este puede ser tu año en temas del amor.

No es que todo esté dicho, pero así es cómo (o de quien) te vas a enamorar el año que viene de acuerdo con el mes que naciste.

Enero

Tu ambición y fuerte ética de trabajo son dos de tus mejores cualidades, pero en el 2018 te enamorarás de alguien que te va a recordar que hay tanta vida para ser vivida fuera de la oficina. Él o ella va a ser 100% de apoyo en tu carrera y metas, y te va a animar en lugar de ponerse en tu camino, pero también te hará pensar que es importante mirar hacia arriba de la pantalla, abrir los ojos y experimentar el mundo a tu alrededor.

Febrero

Te enamorarás inesperadamente en el 2018, de una persona con la que nunca te imaginaste al conocerla pero que, con su confianza relajada, lentamente se ganó tu interés. Será alguien de quien disfrutaste de su brillante y chispeante disposición desde el principio, pero que también te desafió a abrirte más de una vez, y te animó a no tener miedo a dejar ir y simplemente dejarte caer.

Marzo

En el 2018 te enamorarás cuando conozcas a alguien que finalmente cuide de ti. Siempre eres la que pone a todo el mundo primero, cuidando de todos los demás, y nunca usando un momento de sobra para pensar en ti misma o para priorizar tus propias necesidades. Así que cuando trates a esa persona que te vea como alguien a quien quiera hacer feliz y cuidar y hacer cosas para ti –en lugar de mirarte como la que haga cosas por él– vas a caer duro y rápido en el amor.

Abril

Como alguien que está realmente en sintonía con tus propias emociones y sabes lo que quieres, te vas a encontrar en una relación con alguien que te haga sentir como si ya no tuvieras que disculparte por tener sentimientos fuertes. En el pasado, siempre te has sentido un poco consciente de lo abierta y segura que eras sobre ti misma y tus deseos, pero en 2018, finalmente te encontrarás con una persona que ame eso de ti, y que te haga sentir más como tú misma de lo que nunca has sido con nadie más.

Mayo

Eres una persona altamente motivada, concentrada, y siempre en movimiento, siempre tienes una lista enorme de las cosas que deseas hacer, los lugares que quieres visitar, los objetivos que deseas alcanzar. En 2018, vas a caer en el amor con alguien que realmente disminuya tu inquietud, en lugar de hacerla peor. En el pasado, te has sentido agobiada o retenida por otros, preocupada de que vayan a impedir que avances o distraerte de sus metas. Pero, esta persona te hará sentir completa.

Junio

En 2018, finalmente te encontrarás en esa relación que siempre quisiste: con la persona que es sensible y cariñosa y gentil, sin que te haga sentir aburrida o desinteresada o inquieta. Él o ella va a ser alguien que entienda que a pesar de tu gran sentido del humor, también puedes ser muy sensible y sentirte herida muy fácilmente; y va a ser alguien que te haga sentir como si pudieras hablar con él sobre absolutamente cualquier cosa sin que la conversación se vuelva cada vez más aburrida o colorida.

Julio

Eres muy amistosa y magnética, haces amigos sin mucho esfuerzo, realmente tienes mucho tiempo tratando de abrirte y de estar dispuesta para las relaciones románticas. Así que en 2018, la forma en que te enamorarás es al encontrarte con alguien de quien nunca esperarías enamorarte, pero que terminará por fascinarte totalmente con su capacidad de hacerte sentir cómoda al instante, y energizada y vigorizada alrededor de él o ella (en lugar de agotada o socialmente cansada, como te ocurría antes).

Agosto

Vas a terminar con una persona que en realidad se defienda de ti y no te permita salirse con la tuya en todo. Comprenderá que tienes una inclinación natural hacia el liderazgo y a confiar, y amará ambas cosas y lo respetará; pero también te regañará cuando necesites ser regañada, y él o ella se levantará por sí mismo, y siempre se asegurará de que la relación sea de 50-50 en lugar de permitir que sea algo donde tu ganes el show.

Septiembre

En 2018, te enamorarás de alguien que te haga más emocional de lo que nunca has estado con nadie (pero en el buen sentido). En el pasado, tu sentido de autopreservación te ha impulsado a separarte de personas importantes, siempre buscabas subconscientemente maneras de ahuyentarlos antes de que tuvieras la oportunidad de realmente sentirte atada. Pero en 2018, estarás con alguien que te haga estar dispuesta a tomar riesgos y te haga querer no tener miedo de tus propios sentimientos, porque estar con él o ella te despertará y te hará sentir tan viva.

Octubre

Eres dueña de tí mismo y tienes una autoestima muy saludable, por ello te encontrarás con alguien que sólo te haga sentir más y más como tú, en lugar de hacerte sentir que estás perdiendo el sentido de tí misma por estar con él o ella. Tu pareja te animará a hacer tus propias cosas, a tener tu propia vida fuera de ella, para que puedas averiguar cómo los dos podrían ser un equipo juntos, mientras que también puedas tener el tiempo para saber quiénes son como individuos.

Noviembre

El siguiente año, te enamorarás de alguien que realmente se sienta a tu nivel. Siempre has tenido una mente rápida con un montón de ideas, y has luchado en el pasado para aprender cómo dejar entrar a otra persona porque has sido protectora de tu sentido del ser. Pero esta persona finalmente se sentirá como ese alguien que puede mantenerse al tanto contigo, alguien que puede manejar tu energía, que te recibe sin tener que explicarte a ti mismo, y que te ama plenamente sin depender totalmente de ti.

Diciembre

En este año nuevo, te enamorarás de una persona que estalle a través de tu tendencia a pensar y amar de una manera muy controlada y lógica, de alguien que pondrá tu mundo al revés de la mejor manera. Adorará tu sentido del humor y siempre te dará el espacio que necesitas, pero también te mostrará cómo vivir en el momento, nunca estará intimidado por tu temperamento, y te mostrará cómo pensar con tu intestino y tu corazón en lugar de depender sólo de tu cerebro.

