36 preguntas que debes hacer para encontrar el verdadero amor

Para la escritora Mandy Len Catron, el amor es un experimento y así lo plasmó en su ensayo “Cómo enamorarse de cualquier persona, siguiendo estos pasos", de 1997. En él, Catron, se basa en una serie de preguntas planteadas por el psicólogo Arthur Aron, cuya intención era hallar la manera de crear una conexión especial entre dos personas que lleva al enamoramiento.

15. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida?

14. ¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho todavía?

Lo ideal es mirarse a los ojos fijamente para que la conexión sea más sincera. Aunque quizá los dos primeros minutos son los más aterradores, es importante no dejarse intimidar pues a partir de los cuatro, todo fluye hacia algún lado.

Set III

25. Di tres frases usando el pronombre “nosotros”. Por ejemplo, “nosotros estamos en esta habitación sintiendo…”.

26. Completa esta frase: “Ojalá tuviera alguien con quien compartir…”.

27. Si te fueras a convertir en un amigo íntimo de tu compañero, comparte con él o con ella algo que sería importante que supiera.

28. Dile a tu compañero qué es lo que más te ha gustado de él o ella. Sé muy honesto y dile cosas que no dirías a alguien a quien acabas de conocer.

29. Comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y a solas?

31. Cuéntale a tu interlocutor algo que ya te guste de él.

32. ¿Hay algo que te parezca demasiado serio como para hacer broma al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?

34. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una ultima incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?

35. De todas las personas que forman tu familia, ¿qué muerte te parecería más dolorosa? ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pídele a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado él o ella para solucionarlo. Pregúntale también cómo cree que te sientes respecto al problema que has contado.