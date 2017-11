Actitudes de una mujer que la vuelven irresistible para los hombres Por si te has preguntado cómo enamorar a un hombre, aquí parte de la respuesta

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que quieren los hombres en una mujer? ¿Cómo se puede enamorar a uno? Y no me refiero a nada que tenga que ver con el aspecto físico.

Los hombres maduros, que ya se dieron cuenta de que el aspecto físico pasa a un segundo plano cuando de enamorarse se trata, están interesados en ciertas actitudes y rasgos de la personalidad de una mujer, que la convierten en la persona con la que quieren pasar el resto de sus vidas.

Dicho lo anterior, aquí algunas actitudes de una mujer por las que los hombres las encuentran irresistibles.

Que sea positiva

El poder del pensamiento positivo es asombroso. Los hombres adoran tener a su lado a una mujer que los ayude a ver el lado bueno de los problemas, pero sobre todo que sea una excelente influencia en su camino hacia el éxito y los aliente a seguir adelante.

Que viva con alegría y buen sentido del humor

Para muchos hombres es importante que su pareja tenga un buen sentido del humor, pero lo es aún más que esta se ría de sus chistes. Una mujer que vive alegremente es atractiva y tiene garantizado el éxito en el 50% de su camino para enamorar a una persona.

Que sea bondadosa

En un mundo en el que la indiferencia reina y muy pocas personas se ocupan de los menos afortunados, toparse con una mujer bondadosa, que siempre salude al camarero o le dé de comer a un perrito de la calle, es una fortuna. La bondad y la amabilidad son cualidades muy atractivas.

Que le guste expresarse

Para los hombres una mujer que puede compartir sus pensamientos y sentimientos, que dice lo que está en su mente, es sumamente irresistible. Eso no significa que deba ser una habladora, sino una persona que conoce y aplica formas saludables de expresarse.

Que actúe con confianza

La confianza, la real, proviene de conocerse bien a uno mismo, por lo tanto una mujer que se acepta tal cual es siempre es irresistible para un hombre. Una chica que conocer su propio valor y a la que las opiniones externas no la derrumban, es siempre una opción de compañera de vida.

Que sea apasionada

Siendo realistas: la pasión es atractiva. Una mujer que se apasione por sus ideales, carrera, trabajo, el sexo, un deporte, les resulta irresistible a los hombres. Una chica que arda con intensidad por las cosas que le importan hará que su pareja sienta lo mismo y eso lo hará sentirse vivo.

