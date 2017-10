Así es como debes afrontar la ansiedad cuando un hombre no contesta tus mensajes

La ansiedad que te provoca el que alguien no te conteste los mensajes de texto es terrible y para fortuna o desgracia es una de las manías que nos ha provocado la tecnología.

Que un amigo no te conteste el mensaje de texto es terrible pero que tu pareja lo haga puede ser una verdadera tortura. Pensar que ¿me habrá terminado? o ¿estará harto de mi? es inevitable pero ¿cuál es el punto de vivir atormentada y arruinar el día revisando el celular a cada rato? Mientras que una piensa lo peor, los hombres pueden estar sacándose los mocos en el sillón, pensando en nada.

1.Estaban ocupados y luego se les olvidó

2. No podían contestar, no tenían batería o simplemente dejaron el móvil por ahí.

3.Eres demasiado intensa y a él no le gusta estar atascado de mensajes ni estar tecleando demasiado en el móvil.

Así que para calmar un poco el bombardeo conspiratorial en tu cabeza, esto es lo que debes hacer.

–Entiende que nadie puede leer la mente ajena y las cosas por mensaje tienden a tergiversarse e interpretarse de mil formas. Deja de adivinar lo que pasa por la mente del hombre en cuestión.

–Piensa que si estás tratando de hacer planes y de pronto no te contesta, la mejor opción es hacer otros planes o llevar a cabo el plan por ti, sin pensar en que dependes de él. Invita alguien más o vete sola. No pasa nada.

–No reclames reclamar, ni cuestiones por qué no te contesta. A nadie le gusta tener una intensa en su whatsapp (piensa en todos los mensajes cadena que te llegan, son horribles, ¿cierto?).

Claro que si después de un buen rato no te contesta y es un tema de urgencia del que debes tener respuesta o por cortesía debe contestar, un mensaje que diga "hola, ¿en qué quedamos entonces?" o "oye iré a hacer tal cosa, si puedes alcánzame o márcame para ver si no vemos" bastará- Quedará en él si te contesta o no pero tu no detengas tu vida por un mensaje.