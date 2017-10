Cinco colombianas que han conquistado a adinerados extranjeros

La belleza, talento y empuje de las colombianas es reconocida en todo el mundo, y es por esto que a estas bellas y emprendedoras mujeres no se les complicó mucho conseguir lo que se denomina como "un buen partido".

Aparentemente, estos hombres extrangeros quedaron flechados inmediatamente por estas cinco colombianas, tando que en varios casos hasta decidieron contraer matrimonio. Y es que ¡Cómo resistirse!

Ariadna Gutiérrez y Gianlucca Vachi

Aunque se dice que hace rato ya no estaban juntos e incluso Gianluca recientemente ha dicho que nunca fueron pareja, Ariadna Gutiérrez afirmó en entrevistas que sí tenían una relación. Quizá esta duró algo más de dos meses. En sus redes sociales siempre compartían fotos de sus momentos de diversión llenos de lujos.

Sofía Vergara y Joe Manganiello

La hermosa colombiana se casó con el famoso y millonario actor estadounidense hace poco más de un año. Ambos viven felizmente en una lujosa mansión en Hollywood, y presumen de sus celebraciones y de los rincones de su casa en las redes sociales.

Paola Paulín y Justin Bieber

Justin Bieber has been seeing model Paola Paulin, but he IS single: https://t.co/moz40TbmNs pic.twitter.com/gT5Sj7jjcb

— E! News (@enews) 1 de octubre de 2017