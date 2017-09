Las mujeres que se casan con hombres feos son más felices, revela un estudio Dicen que todo depende del cristal con que se mira

¿Te has preguntado por qué será que Beyoncé, una de las mujeres más atractivas y sexys del espectáculo, está casada con alguien como Jay-Z que rompe con el estereotipo de hombre alto y fornido como Brad Pitt? ¿O por qué una mujer sexy como Penny se quedó con Leonard, el nerd de The Big Bamg Theory?

La respuesta es simple: las mujeres buscan el respaldo de un hombre más allá del aspecto físico. La pregunta es, ¿realmente serás más feliz con alguien menos atractivo?

Según un nuevo estudio realizado por la Universidad de Elsevier, en Holanda y la Universidad Estatal de Florida, las mujeres son mucho más felices cuando su pareja es menos atractiva que el resto ya que no sienten la necesidad de hacer esfuerzos físicos para estar en la competencia de sensualidad contra otras mujeres

Para llegar a esto, evaluaron las relaciones de 113 parejas de recién casados, con una edad promedio de 20 años, para así entender si el atractivo juega un papel en su felicidad. Se calificó a los participantes en función de su atractivo y se les pidió responder un cuestionario sobre sus deseos personales. Posteriormente cada uno clasificó qué tan deseables se consideraban, basándose en el atractivo de la cara y el cuerpo.

Así, encontraron que aquellas mujeres con parejas menos atractivas son más positivas y solidarias, además de que se sienten un mayor nivel de satisfacción en su relación.

La felicidad ante todo

Los resultados revelaron que las mujeres que tenían maridos atractivos eran más propensas a hacer dietas y constantemente tratan de perder peso para verse mejor, algo que sólo causa estrés, fricciones y caídas de ánimo.

Esto significa que aquellos que no tenían maridos tan atractivos, no sentían la necesidad de verse delgadas y tonificadas todo el tiempo ni de competir con otras mujeres, lo cual libera la tensión emocional. En lugar de preocuparse por verse tan atractivas como sus maridos todo el tiempo, estas mujeres sólo disfrutan de su propia felicidad y del tiempo de calidad con su pareja antiestética. Y claro, no hay que perder de vista que lo que importa no es el físico sino lo que hay en el interior *frase cliché de mamá*.