5 tips para buscar una pareja CONFIABLE en Internet Encontrar el amor en línea requiere que pongas un poco más de atención.

Buscar pareja en internet es una buena manera de encontrar el amor, y no está mal (en esta época moderna se vale de todo). Sin embargo, al hacerlo corres el riesgo de conocer a personas que no son sinceras ni confiables, tanto en el plano personal como en el de pareja.

Por eso, si tú estás a dos pasos de comenzar a navegar por la web para conocer a candidatos, lo mejor es que leas estos tips sobre cómo buscar pareja en Internet y encontrar a alguien que sea CONFIABLE.

Evita los chicos que no tienen foto de perfil

Si el chico con el que te escribes no tiene imagen de perfil o es borrosa, entonces lo más probable es que esté ocultando algo. Una persona que no puede mostrarle cómo es al mundo, no es de confiar. Así que siempre elige charlar con los hombres que sí tengan su foto.

No salgas con alguien después de sólo una charla

Cuando un chico quiere reunirse contigo, pero no te preguntó sobre tu vida antes de invitarte a salir, hay una bandera roja. Lo más probable es que esa persona sólo esté buscando sexo, así que si eso no es lo que tú deseas no deberías salir con él. Lo mejor es que veas a un chico después de haber conversado en más de tres ocasiones por Internet.

Pregúntales sobre sus vidas a tus prospectos

Siempre que converses con alguien, pregúntale sobre su vida: ¿qué hace?, ¿a qué se dedica?, ¿cómo le ha ido en el amor? y todo lo que se te ocurra. Si él se muestra abierto contigo y notas que no evade tus cuestionamientos, es casi seguro que sea una persona en la que puedes confiar. De lo contrario, aléjate.

Prioriza a los chicos que te hablen constantemente

Un chico que está realmente interesado, te enviará mensajes de forma constante. Te va a preguntar cómo estás y qué haces. Así que prefiere al hombre que hace esto por encima del que no. Es más confiable que el primero quiera esté buscando una relación seria como tú.

Aléjate de quienes te pidan datos (o dinero)

Si estás conversando con un chico y de repente te pide los datos de tu tarjeta porque tiene una emergencia o incluso se atreve a decirte que le deposites dinero, aléjate inmediatamente. En Internet hay muchas personas que buscan estafar a quienes están buscando amor, así que ten cuidado con esas alertas.