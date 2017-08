11 frases de amor que puedes usar para reconciliarte con tu pareja Que peleen puede ser signo de que su relación es fuerte.

Pelear con tu pareja es algo normal. Todas las personas tenemos momentos en los que necesitamos sacar a la luz las cosas que nos molestan, claro, para que puedan resolverse. Así que, si acabas de tener una riña con el amor de tu vida no te angusties pensando que las cosas ya se terminaron.

De hecho, el que hayan peleado puede ser un buen indicador. Y es que de acuerdo con el Dr. John M. Gottman, especialista en relaciones de pareja, pelear no es signo de una relación débil, sino de una fuerte (aunque esto depende de cómo luchen).

Entonces, si ya pelearon y ahora estás interesada en la reconciliación, a continuación te compartimos algunas frases de amor que puedes enviarle a tu media naranja por mensaje o WhatsApp. Quizá hacer esto no resuelva del todo el problema, pero sí te servirá como un primer acercamiento.

1. El amor es duradero

“El amor no termina en un instante, si realmente amas a alguien, recuperas su amor y regresas a sus brazos”.

2. Perfección

“Uno aprende a amar, no cuando encuentras a la persona perfecta, sino cuando aprendes a creer en la perfección de una persona imperfecta”.

3. Mirar las estrellas

“Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que te quiero tanto. Me faltaron estrellas”.

4. Una verdad

“Ninguno de los dos estamos exentos de cometer errores en la relación, sin embargo tenemos que saber reconocerlos y arreglarlos con amor”.

5. Me haces feliz

“Soy la persona más feliz del mundo cuando me dices ‘hola’ o me sonríes, porque sé que aunque haya sido para sólo un segundo, has pensado en mí”.

6. Deseos

“Desearía poder hablarte, desearía poder sonreírte, desearía poder abrazarte, pero sobre todo desearía poder besarte”.

7. Jamás te olvido

“Cada vez que leo en Facebook: ‘¿Qué estás pensando?’… me dan ganas de escribir tu nombre”.

8. Un dulce pago

“Me debes un ‘Te amo’ por cada suspiro y un beso por cada segundo que no estés junto a mí”.

9. Una razón para…

“Eres la razón por la cual dejo el teléfono encendido por la noche, por si llamas, escribes…. o me extrañas”.

10. Siempre, siempre

“Aunque no sepa quererte de la forma que a ti te gustaría, siempre te querré con toda mi corazón de la mejor forma que sepa”.

11. Eres el motivo

“Te quiero no por cómo eres, sino por cómo soy yo cuando estoy contigo”.