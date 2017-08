6 signos de que tu pareja sí quiere algo serio contigo Habrá un momento en el que te des cuenta de que ya puedes entregarle tu corazón.

La mayoría de las personas cuando inician una relación pasan por un período en el que no están seguros de si su pareja quiere que las cosas vayan en serio o no. Si a ti te ha pasado (o te está sucediendo), entonces sabes bien que ese tiempo de incertidumbre puede ser una verdadera pesadilla, porque… así es el amor.

Es común que durante los primeros meses las preguntas surjan: “¿me va a decir ‘novia’, va a cerrar su perfil de Tinder o lo puedo tomar de la mano en público?”. Y hasta no resolverlas, lo más probable es que no quieras bajar la guardia.

Sin embargo, hay un punto en el que puedes comenzar a confiar en que la relación es real. De hecho, existen algunos signos evidentes de que él quiere algo serio contigo.

1. Siempre te incluye en sus planes

Es posible que ahora pasen todos los fines de semana juntos, y es normal. Pero una prueba de que él te está tomando en serio es que te incluye en sus otros planes: quiere que lo acompañes a las fiestas de la oficina, a comprar su ropa y hasta al banco.

2. Tiene detalles contigo frecuentemente

Una persona desea algo formal cuando se toma el tiempo y se esfuerza por hacer feliz a su pareja. Así que si tu galán tiene detalles, como enviarte rosas, ir a tu casa a cuidarte cuando estás enferma o te envía mensajes para desearte buen día, entonces no debes dudar.

3. Se molesta cuando no sabe de tí

Que tu novio te mande un texto, después de un día entero de no saber de ti, que diga: “¡Hola!, ¿estás bien?”, no es sólo una señal de que estaba pensando en ti, también es un indicio de que se estaba preguntando qué estabas haciendo que era más importante que enviarle un mensaje.

4. Tiene muestras públicas de afecto

Esto va más allá de un simple abrazo ocasional en público. Su relación comenzó a ser sería en cuanto ambos empezaron a mostrase orgullosamente el uno al otro ante todo el mundo. ¿Él te etiqueta en las fotos de sus redes sociales, postea que está contigo, etc.? Esa es una prueba de su compromiso.

5. Quiso (o quiere) conocer a tu familia

Si él hubiera querido terminar contigo después de unas cuantas citas, no se molestaría en tratar de dar una buena impresión a tu familia o amigos. Así que si ya se presentaron a las personas más importantes de sus vidas mutuamente, las cosas en su relación ya son un nivel más serias.

6. Te tiene total confianza

La confianza es uno de los pilares de las relaciones fuertes. Por lo tanto, si tu pareja no te está checando todo el día, no siente celos de tus amigos y no parece un investigador privado cuando platican, lo más seguro es que confía plenamente en ti, en su comunicación y relación.