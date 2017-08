¿Cómo tener citas en línea sin morir en el intento? Sí es posible, pero ante todo tienes que estar consciente de que es un juego.

El mundo de las citas online es enorme, las posibilidades infinitas. Si has participado en ellas sabrás que son parte del juego los matches sin responder, los mensajes truncos o las conversaciones a medio hacer, donde a alguno de los dos no le gustó la respuesta del otro o simplemente se aburrió y dejó de contestar…. nada que ninguna de nosotras nunca haya hecho.

Sin embargo, con todo y todo, las aplicaciones como Tinder siguen estando a la alza y no tienen para cuando desaparecer, todo lo contrario, día con día aparecen nuevas y más novedosas opciones que nos invitan a saltarnos ese primer paso que –a muchas– nos aterra: el “Hola, mucho gusto soy tal. Tu ¿a qué te dedicas? ¿cómo te llamas?”

A principios de este año, el 8 de enero para ser exactos, fue el dating sunday, el día en que los sociólogos coinciden con que ha habido más matches en todas las apps de ligue; de hecho, se incrementaron alrededor de un 12 %. Esto nos dice varias cosas, entre ellas que estamos “bajando el standard” ó que simplemente “ya no nos importa”, porque lo que queremos es “coleccionar matches” y compararlo con el de nuestras amigas.

Más allá de las interpretaciones que le podamos dar a ese incremento en el número de matches, lo importante es preguntarte “¿qué quiero y qué espero de este tipo de aplicaciones?”.

Todas conocemos historias de éxito de plataformas como éstas, así que, tal vez lo que necesitamos es cambiar nuestra estrategia y enfocarnos en lo que queremos, sin importar el medio.

Sé que tal vez estés cansada, frustrada o aburrida o que quizá te sientas insegura porque has sufrido más de un rechazo, pero seamos honestas, eso pasaba también antes de estas famosas plataformas. Siempre que le entremos al juego de las relaciones y el ligue, está la posibilidad de lastimar y salir lastimadas, es parte del paquete.

Hay 3 reglas básicas que te pueden apoyar a disfrutar todo esto del coqueteo online.

No olvidar que es un juego

Esto es vital. De pronto nos lo tomamos muy en serio y lo real es que es un juego, seducir –como diría un buen amigo mío- es una promesa que no se cumple; es jugar con las posibilidades y la imaginación. Esto no significa mentir, es explorar posibilidades, divertirte, entregarte al juego y, en el ideal de los casos, disfrutarlo.

Ser honesta

Di lo que estás buscando, esto te va a ayudar a reducir la ambigüedad que generalmente existe durante cualquier tipo de coqueteo. Si eres clara y dices lo que esperar, tus posibilidades de estar con alguien que no está en tu mismo canal, se reducen considerablemente. Hay todo tipo de peces en el mar, necesitas tener claro qué tipo estás buscando tú, decirlo y pedirlo abiertamente.

No procrastinar

Esto sucede todo el tiempo. El ghosting, iceing y simmering no son otra cosa más que miedo a enfrentar y decir: “ya no quiero o necesito ‘x’ o ‘y’ cosa” o simplemente “siento que no tenemos química y no me siento a gusto platicando contigo”. La valentía aplica en todo momento, se vale ser valiente y decir: “gracias, pero no gracias”. Si no te gusta que te la apliquen, no lo hagas tú.

Finalmente, se vale darnos un break y volver a probar como es tener “matches” en la vida real. Si ya estás cansada o simplemente quieres volver a probar en vivo y a todo color, busca lugares donde puedas encontrar gente afín a ti: clases de algo que te guste, salir con tus amigos a lugares que disfrutes, ir a algún concierto, etc.