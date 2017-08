5 signos de que necesitan ir a terapia de pareja lo antes posible Antes de que la situación se torne peor, acudir con una terapeuta de pareja puede ayudarlos a salvar la relación.

Mantener una relación de pareja es complicado, lo sé. A veces, aunque estés poniendo todo tu esfuerzo, las cosas no salen como quisieras y parece que los problemas se convierten en el centro de la convivencia con tu pareja. ¿Te suena familiar?

Lo primero que tienes que saber es que todas las parejas tienen problemas, así que no te sientas mal porque les esté sucediendo a ustedes. En lugar de ello, lo ideal es que pongas manos a la obra para solucionar la crisis por la que están atravesando antes de que sea demasiado tarde.

¿Por qué “demasiado tarde”? Muchas parejas no logran darse cuenta de lo grave que son sus problemas hasta que no se soportan el uno al otro, y no les queda de otra que terminar su relación. Y esto es más común de lo que te imaginas, la costumbre y monotonía suelen ser las culpables.

La buena noticia es que no tienes que resolver esto sola, un terapeuta de pareja es la mejor opción para resolver cualquier problema en tu relación. Pero, ¿cómo saber que realmente tu pareja y tú necesitan ir a terapia? Aquí algunas señales que te lo revelarán.

1. Discuten por detalles mínimos y repetidamente

Ya sea que vivan juntos o no, convivir con una persona puede llevar a tener diferencias y es normal. Pero si tu pareja y tú discuten por detallen mínimos, como que alguno dejó una taza sucia en el lavabo más de dos vez por semana, aunque ya lo han hablado, entonces quiere decir que no se están comunicando de manera correcta.

2. Prefieren ver la televisión en lugar de tener sexo

¿Siguen teniendo sexo con la misma frecuencia que cuando vivían su etapa de ‘luna de miel’? ¿No? Es un problema que en lugar de aprovechar, como antes, las noches juntos decidan ver televisión o hacer cualquier otra actividad. Las relaciones sexuales son uno de los pilares más importantes entre las parejas, y su escasez no debe tomarse a la ligera.

3. Le cuentas tus problemas a otra persona en lugar de a tu pareja (y viceversa)

Si te parece más sencillo contarle tus problemas a tu amiga de la oficina que a la persona que amas, lo más probable es que tengas que averiguar por qué la comunicación entre ustedes no está funcionando. Toma en cuenta que optar por hablar con alguien más en lugar de hacer todo el esfuerzo por poder hacerlo con tu pareja, es indicio de que estás ignorando asuntos más grandes.

Signos de que necesitan terapia de pareja

4. Han dormido en cuartos separados

O lo están haciendo actualmente. Evitar de manera frecuente dormir en la misma cama que tu pareja (o que él lo haga) es señal de que no están conectados como deberían, de esa forma que hace que los matrimonios duren para toda la vida. Esto, consciente o inconscientemente, puede estar provocando que ambos se sientan descuidados, resentidos y solitarios.

5. Los celos son un problema constante para ambos

Todas las parejas pasan por episodios de celos de vez en cuando. Pero si los celos están causando que ustedes se separen, es tiempo de que averigüen si es algo lógico (que en realidad es un problema de su relación) o un trauma del pasado amoroso de cada uno. Necesitas saber si tus miedos (o los de él) son legítimos o si más bien estás siendo paranoica.