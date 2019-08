Influencers al poder

Un reciente estudio de la marca Lego evidenció que los niños -entre 8 y 12 años-, de Estados Unidos y Reino Unido, prefieren ser youtubers que astronautas. Una realidad que parece no sorprender en una época en que la tecnología y las redes sociales se han transformado en parte importante de nuestras vidas.

“Los referentes de YouTube, Instagram o TikTok, son lo que ven todos los días, por lo que es normal que eso es lo que quieran ser ‘cuando grandes’. Los niños de los 60 querían ser astronautas; los de los 90, futbolistas, y los de hoy, personalidades de las redes sociales o profesionales de los e-sports”, explica Andrés Gallardo, director de desarrollo de la academia de talentos digitales Desafío Latam.

¿Qué pasará en el futuro con estas nuevas generaciones? Acostumbrados a vivir en un universo donde lo digital con lo análogo convivirán con mucha más naturalidad que ahora, todos los aspectos de nuestra vida estarán más conectados. Así lo cree Andrés Gallardo, quien asegura que será un mundo mucho más cambiante. “Las personas probablemente estarán estudiando constantemente y realizarán muchos tipos de trabajos durante su vida profesional, debido a que éstos van a ir apareciendo y desapareciendo con mayor velocidad a lo que ha pasado en tiempos anteriores”, dice.

Es cierto que algunos pueden sentirse intimidados con los nuevos medios digitales. YouTube, Instagram o Facebook pueden ser realidades un poco ajenas para quienes no las usan o no han querido sumarse a esta nueva era digital. Para ellos, el fundador de Desafío Latam entrega un consejo: “Lo importante es entender que para los niños y las niñas de hoy no existe una diferencia entre mundo digital y convencional. Los dispositivos son parte de su vida, las redes sociales son canales de comunicación con sus amigos y en internet encuentran el contenido que les interesa”, reflexiona.

Es así como cada día aparecen nuevos adolescentes que se quieren convertir en el próximo youtuber de moda, lo que los motiva a explorar sus talentos para tener algo interesante que mostrar al resto. “Esto los obligará a ser creativos para diferenciarse y a informarse de las cosas que están pasando en su entorno. No nos queda más que aprovechar las bondades que tiene, limitar los riesgos e incentivar el uso correcto de las herramientas que tenemos a disposición”, agrega Gallardo.

Entre los nuevos influenciadores chilenos, aparecen tres nombres que han sabido hacerse un espacio en la red, de una manera muy distinta a famosos de otras épocas.

UN EJEMPLO PARA LOS NIÑOS

@ignaciaa_antonia

Ignacia Hernández es una joven de 17 años que tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su inesperada popularidad en internet la alcanzó luego de hacer videos de baile con las aplicaciones TikTok y Musically, pero nunca pensó que pronto comenzaría a ser reconocida en la calle. Para ella, al igual que para muchos, la gente se hacía conocida si salía en televisión o si era cantante.

“Es una responsabilidad súper grande, entonces siempre intento mostrar un buen ejemplo y creo que, hasta el momento, no lo he hecho mal, porque muchas mamás o papás me han dicho ‘gracias, como tú muestras que estás estudiando, mi hija ahora también quiere estudiar’. Creo que eso es gracias a la forma que me han criado y a cómo he ido creciendo”.

Cuando le preguntamos si cree que los incluencers dominarán el mundo, dice que siente que puede pasar cualquier cosa. “Así como en su momento, la televisión fue el boom, ahora es el momento de las redes sociales, pero no sabemos qué es lo que sigue. Siempre van apareciendo cosas nuevas. No sé si las redes sociales van a dominar el mundo, pero, por lo menos ahora, creo que sí. La llevan totalmente y les está ganando a otros tipos de publicidades y plataformas”.

MENSAJES DE ACEPTACIÓN

@tomasprintemps

Tomás “Tomi” Printemps comenzó participando en videos de su amigo David Montoya, un reconocido youtuber, pero jamás se imaginó que iban a tener tanto éxito. Ahora comparten el canal de YouTube “The Ellas Show”. Lo que más le gusta transmitir son mensajes de aceptación, promoviendo la diversidad. Le encanta hacer campañas para marcas que lo dejen ser tal cual es y se ha sentido muy cómodo con esta nueva faceta de su vida.

“De un minuto a otro, comencé a salir a la calle y me pedían fotos. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que tenía una gran responsabilidad al comunicar. Desde ese momento, me lo empecé a tomar más en serio, pero fue loco al principio… eeellaaa”, dice riendo.

Reconoce la importancia de estas plataformas, y sabe que un video en YouTube logra mayor alcance que un programa de televisión. “Siento que tenemos mucha influencia en la gente. Por ejemplo, el año pasado me hice un piercing y después llegaban seguidores con el mismo piercing, y me decían ‘Tomi, me lo hice por ti’”.

¿Qué le gusta y odia de ser youtuber? “Lo que más me gusta es que tengo a personas escuchándome y puedo darles mensajes de aceptación, de no más discriminación y quizás puedo hacer un cambio en la próxima generación. Lo que menos me gusta es que siempre va haber alguien que te va a querer tirar para abajo, pero a ellos les debemos responder con amor”, reflexiona.

DOMINARÁN EL MUNDO

@mafebertero

María Fernanda Bertero se hizo conocida en 2014, tras debutar como actriz en la teleserie Valió la pena, donde interpretó a la protagonista más pequeña de la historia. Más tarde fue parte del elenco de Siyo fuera rico, de Mega, papel con el que alcanzó gran popularidad en redes sociales, espacio en el que comparte fotos de distintos momentos de su día a día.

“Es un cambio gigante, porque la gente me reconoce en diferentes lados y, de alguna u otra forma, me sienten parte de su vida, ya que me han visto crecer. Además, tengo una responsabilidad con mi gente, que son mis seguidores o fans, porque al ser una referente para ellos, tengo que tener un buen comportamiento, dar buenos ejemplos y traspasar toda mi energía positiva a ellos. Me gusta crear un lazo afectivo que traspase barreras digitales o televisivas, que los haga sentir contentos y felices”.

Sobre si serán las redes sociales las que controlen todo en el futuro, cree que puede ser posible. “Cada día me doy cuenta que están saliendo a la luz muchísimos influencers, demasiado creativos, y más aplicaciones donde cada uno puede comunicar lo que quiera y conectarse con audiencias específicas. Si seguimos así, creo que lo dominarán”, sentencia.