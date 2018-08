Meghan Markle también sucumbió ante la tendencia del momento ¡el blazer como vestido!

Duchess of Sussex Style! Dress: Judith and Charles; Shoes: Paul Andrew; Clutch: (?); Earrings: Shaun Leane✨ . Do you like her outfit? #britishroyalfamily #britishroyals #meghanmarkle #duchessofsussex #duchessofsussexstyle #meghanmarklestyle #instafashion #royallook #instaroyals #royalnews #royaladdicted2fashion

A post shared by Royal Addicted (@royal.addicted) on Aug 29, 2018 at 1:21pm PDT