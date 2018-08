Las peor vestidas de los VMAS 2018

La moda es un disfraz, pero hay un límite entre la literalidad, el performance y lo simple. En los VMAS, muchos, tratando de ser recordados, y artísticos, solamente mostraron que sus combinaciones sacrificaron su naturaleza o peor: que no tenían sentido alguno o que su mensaje eran confusos. Estos fueron los trajes más destacados.

Blac Chyna

No creímos que hubiese otro atuendo peor que el de Amber Rose, pero Blac Chyna trae de nuevo las cadenas que ya usaron Rose McGowan y Amber Rose en esta nueva reinterpretación.

Camila Cabello

El pelo hace que todo lo demás se vea convencional, desaliñado y barato. Ella puede ser más elegante.

Cardi B

El drapeado es arrebatador, pero hay un gran PERO en este look: el material. La caída del terciopelo, si no se ejecuta bien, es un absoluto desastre.

Ariana Grande

Básicamente está en esta lista por predecible: ¿Cuántos años lleva vistiéndose así? ¿No se viste así para los conciertos?

Noah Cyrus

¿Qué podemos decir? Que ha copiado a su hermana en su fase de 2013, con conjuntos llamativos, pero trashy. El top y el pantalón serían otra cosa sin el estilismo de "estuve en una fiesta bebiendo un montón y terminé viéndome peor que Courtney Love drogada".

Lily Barrios

Quizás trata de simbolizar la libertad de las mujeres por lucir lo que quieran en medio de su cultura. Pero hay formas mucho más simbólicas y contundentes de hacerse notar que con un simple brasier literal. Si este hubiese sido un crop top con un mensaje poderoso, otro habría sido el sentido. Además, el foco visual y el fitting son un desastre.

Erica Mena

Otra que se llevó el brasier de todos los días al evento. Con tanta pieza maravillosa que hay y se llevan lo primero que encuentran.

SZA

El vestido es hermoso, pero el styling es pésimo y esas sandalias lo abaratan en un 10 mil por ciento.

Amber Rose

Acá lo de menos es su cuerpazo. Sino que… ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su mensaje? ¿Mostrar que se le hace slutshaming de la manera más literal?

Snooki

Otro mal atuendo de Snooki, qué cosa tan novedosa.

Dascha Polanco

Se le abona que con su talla tome riesgos. El problema es TODO: la textura del vestido, el fitting, el color. Y sobre todo, la espantosa sombra de ojos que le pusieron en la cara. No hay derecho.

Anna Kendrick

Aburrida hasta el paroxismo. Parece más en un coctel de Gossip Girl.

Nicky Hilton

Esto es combinar algún desfile de Chanel de alta costura con un estilismo bastante cursi, todo moños y brillos, al estilo de yegua de Kentucky. ¿Era necesario el zapatico con moño, la coleta, los aretes, tanto de tanto de tanto?

Iggy Azalea

Su look habría sido más contundente con otro peinado y maquillaje. Muy Alice in Wonderland. Pero a excepción de la falda, no hay nada interesante con ella.

Grace VanderWaal

Esto es combinar el estereotipo de "los odiosos franceses" de Futurama y el vestido de Diana Ross en 1976. Chica, si vas a hacer un estilismo tipo Gucci, contrata a uno. A uno bueno.

Kim Petras

"Inspirémonos en los Picapiedras, pero citadinos". No, no se disfracen y si lo hacen, háganlo con todo.

Shay Mitchell

KK presentó eso en 2015 con un Balmain de mejor textura, calidad y fitting. De resto, si no hay este mismo nivel, solo es copia pálida.

Jessie Reyez

Gloria Trevi se chocó contra la tienda de ropa de los skaters en una mágica y diabólica fusión y este fue el resultado.

Asian Doll

No, pues qué original copiar a Alicia Silverstone en Clueless porque nadie lo ha hecho. Flores para primavera. Groundbreaking.

Jillian Hervey

Si vamos a copiar a Kim Kardashian en 2013, por lo menos cuidemos de que la tela tenga buen fitting, que todo esté en su sitio y que no parezca una fusión entre ella y Jessica Rabbit, pero en clave más barata. Y los zapatos cortan horrible la silueta.

Jenni Farley

¿Para qué disfrazarse de Cher si ya hay una?

Deena Cortese

Todo es una mezcla de estilos, texturas y proporciones que hacen que se pierda el foco visual. Un estampado que parece supremamente informal, un corte nada favorecedor. Unos tacones altísimos que rompen con la línea de su silueta. Todo mal.

Tana Mongeau

Es inexplicable la relación entre un vestido minimalista y las cortinas de sala que se puso en los brazos. Hay mil maneras de ser artística sin tanta incomodidad y con algo que produzca sentido, por lo menos.

Keltie Knight

El problema es el lamé, que parece barato. El estilismo está acorde, pero parece que le bailara el vestido.

