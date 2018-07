5 marcas de moda colombiana que destacaron en Colombiamoda 2018

ColombiaModa it’s On!! 🔛 From tomorrow July 24 thru Thursday July 26 Meet us at #TheVogueTalentsCorner #Colombiamoda2018 #Medellin Lo mejor del Talento Colombiano con Sello de Autor!! Los Esperamos !!! ✨🔝 . . #joyeriacreativa #joyasdediseño #sellodeautor #joyascontemporaneas #joyeriacreativa #joyeriacolombiana #topjewelrybrand #colombiaestademoda

A post shared by AnaCarolinaValencia Jewelry (@anacarojoyeria) on Jul 23, 2018 at 3:56pm PDT