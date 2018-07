El negro es un color elegante, no pasa de moda y permite lograr un oufit perfecto para todas las actividades que asistan. Ahora bien, bien llevar un look impecable monocromático tiene sus trucos, porque la idea es verte con estilo pero no aburrida.

Te dejamos 5 consideraciones para llevar un oufit total black:

Considera las texturas

No te quedes solo con telas de algodón, ponle estilo a tu atuendo con texturas con encaje, cuero, terciopelo o algún detalle diferenciador, la idea es que el atuendo se vea original y atractivo.

Piensa en la temporada

Es sumamente importante adaptar las telas a las estaciones del año, sino no te quedará bien, ni elegante, ni con el estilo de impacto que deseas. Por ejemplo, un vestido negro de lana lucirá increíble en otoño pero no se verá bien en el verano. Otros materiales como el lino o la seda son la opción ideal para los climas cálidos.

Destaca tu silueta

El negro tiene la propiedad de estilizar la silueta por lo que es importante que la prenda sea de tu talla, lo mejor es optar por prendas entalladas para que marquen tu figura de manera elegante y atractiva. Si la prenda es muy holgada tu cuerpo no lucirá.

Un poco de color

Dale ese toque chic utilizando accesorios que le den vida a tu negro total.

Juega con el maquillaje

El labial puede ayudarte a pasar de un outfit casual a uno elegante. El color de labios es fundamental, uno claro se verá mejor de día y uno un poco más intenso es ideal para la noche.

Estos básicos en el estilo monocromático y en este caso total black te permitirá lucir elegante, moderna y con mucho estilo para la ocasión que desees.

