¡Vaporosa! Amamos demasiado este top de Gigi Hadid

Gigi Hadid impactó a todos en la ciudad de Nueva York, la tarde de este jueves 19 de julio, al a parecer en sus calles con un grandioso look que amamos a primera vista, un top en tono mostaza, con flecos y vaporoso, la hacía ver realmente hermosa, lo mejor, es que lo combinó con un pantalón de jean que hacía el perfecto contraste entre ambas piezas. El top era perfecto para la modelo de 23 años, porque la ayudaba a mostrar su torso tonificado.

Ese mismo día, Gigi fue vista saliendo de su departamento al mismo tiempo que su novio Zayn Malik, aunque fueron vistos en direcciones separadas. En su primer look del día, Gigi llevaba una chaqueta de mezclilla y apliques negros a la apr de zapatos de cuero. Por su parte, Zayn, lucía una camisa amarilla, fue visto llegando a casa solo es misma noche.

Con Gigi podemos comprobar que dos estilos siempre funcionan para diferentes intenciones. Primero la comodidad y luego el evento, siempre busquemos piezas que no solo hagan contraste, sino que además nos hagan diferenciar, siempre es importante prestarle atención a detalles como el calzado y el cabello, todos son de suma importancia a la hora de armar un look.

Gigi Hadid Looks So Chic in Ruffled Crop Top & Jeans: Earlier in the day, Gigi was spotted leaving her apartment at the same time as boyfriend Zayn Malik, though they were seen going int separate directions. Gigi wore a cropped… https://t.co/uG5Ac2kn02 pic.twitter.com/ZcyDb9ZHtv

— Confused (@conued) July 20, 2018