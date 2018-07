¡Deslumbrante! La moda del "velvet bikini" que se impone para verano

@lainarauma Dokun, kadifenin büyüsünü keşfet! *Bite the VELVET lip *We love velvet *For the love of velvet *Touch and explorer the magic of VELVET! *Коснитесь и исследуйте магию бархат! *Очень сексуально с бархатом #kadife #ipekkadife #бархат #бархата #оксамит #samt #кадифе #βελούδο #zamat #somat #絲絨 #թավիշ #velours #terciopelo #veilbhit #velluto #ベルベット #벨벳 #aksomas #кадифе #fløyel #baxmal #catifea #กำมะหยี่ #velvet #velvetdress #velvettracksuit #silkvelvet #velvetdreams #velvetlove

A post shared by İpek Kadife (@ipek_kadife) on Jul 18, 2018 at 1:01pm PDT