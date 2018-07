¿Verde oliva o little black dress? Los dos looks de Meghan Markle en menos de 24 horas

Si hay algo que debemos agradecer a Meghan Markle, es haber traído de vuelta esta fascinación por la moda de la realeza. Desde su boda con Harry e incluso desde anunciar su compromiso, pudimos percatarnos de que Meghan tenía un estilo propio que nos iba a enamorar y efectivamente así sucedió, sus elecciones a la hora de vestir han sido muy acertadas, por eso, en lo que va de semana ha sorprendido a la prensa de moda con sus dos looks que la hacían ver como toda princesa.

Why Meghan Markle wore olive green to the christening https://t.co/LPDmhrexdG pic.twitter.com/wMtTAaMKdh — Marie Claire (@marieclaireuk) July 10, 2018

El domingo 08 de julio, asistió al bautizo de su sobrino, el Príncipe Louis, para el evento escogió un vestido verde olivo de Ralph Lauren, que complementó con un tocado de Stephen Jones. Aunque Meghan no fue escogida como madrina, fue sin duda la mejor vestida de la cita familiar.

Hello, gorgeous! Looking stunning in a dark custom @dior dress, #MeghanMarkle (The #DuchessOfSussex) was the epitome of glamour at this morning’s RAF centenary celebrations. https://t.co/nt5uvyWlZ0 pic.twitter.com/UGLL4HyPKV — Meghans Mirror (@MeghansMirror) July 10, 2018

A menos de 24 horas después, Meghan volvió a aparecer en otro evento, se trata del Centenario de la Fuerza Armada Aérea del Reino Unido. Para la cita Meghan deslumbró con un vestido de la firma Dior y que humildemente complementó con joyas Cartier. Sin duda otra acertada elección que la hacían ver totalmente regia, por lo pronto, tocará esperar para dejarnos sorprender por Meghan.

#MeghanMarkle went full on classic Duchess this morning for the #RAF100 event in a boatneck @Dior dress reminiscent of her @givenchy wedding dress, @Cartier jewelry and yet another Stephen Jones fascinator. 😍 pic.twitter.com/9PdEHss0Y4 — Jim Shi (@jimshi809) July 10, 2018