Desde su vestido de novia hasta hoy en día Meghan Markle usa el mismo corte de escote en sus vestidos

Desde aquel 19 de mayo en el que Meghan Markle se casó con Harry, el mundo enteró se pudo percatar en que nos enfrentábamos a una mujer con un estilo claro y marcado, su vestido de novia era la prueba más fiel de que ella sabía qué vestir y cómo hacerlo, en esa oportunidad vimos por primera vez el tema de los hombros a medio mostrar, ni muy marcado ni muy cerrado, una especie de cuello pronunciado que tocaba el hombro.

Nab Meghan Markle's signature style with these classic boat neck dresses https://t.co/U5w6SiI03o

Desde entonces Meghan Markle se ha paseado por diferentes estilos y diseñadores, con cortes variados pero siempre con el mismo cuello, un escote sencillo que solo da cabida a los hombros, desde Carolina Herrera hasta Ralph Lauren, han sido los que apoyan esta petición y se ajustan a lo que parece ser el look referencia que Meghan quiere imponer en todas sus apariciones.

Meghan Markle Wears a Dior Boat Neck Dress to the Centenary of the RAF https://t.co/LJn4Vy4hYU

