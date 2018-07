Los vestidos más costosos en la historia de la moda

La industria de la moda siempre ha dado de qué hablar, la creatividad de los diseñadores parece no tener límites, es por ello que nos han regalado momentos excelsos en las alfombras rojas de las premiaciones más importantes del mundo del espectáculo.

Si bien, podríamos creer que son los vestidos más famosos son los más caros, en esta ocasión confirmamos que no es así, desde Audry Hepburn, pasando por Nicole Kidman, hasta miembros de la realeza británica conforman esta lista.

Audrey Hepburn. La icónica actriz de la época de oro del cine en Holywood, Audrey Hepburn, apareció en la ceremonia de entrega del Premio Óscar en 1954 con un vestido Givenchy valorado en 131,300 dólares (2 millones y medio de pesos). Una cifra escandalosa para la época.

Princesa Diana. La princesa Diana de Gales llevó un vestido de Catherine Walker al festival de Cannes en 1987, el cuál está valorado en 137,000 dólares (2 millones, 600 mil pesos). Este vestido, comparado por expertos en moda con el de Cenicienta, fue subastado en 2011 casi por la misma cantidad.

Cate Blanchett. La actriz estadounidense lució un vestido de la firma Armanni Privé valuado en 200 mil dólares ( 3 millones 800 mil pesos) para la entrega del Óscar en 2017.

Paris Hilton. La socialité, actriz y ahora diseñadora, Paris Hilton tiró la casa por la ventana y asistió a la alfombra roja de los Hollywood Beauty Awards en 2017 con un vestido de August Getty, el cuál está valuado nada más y nada menos que en 270,000 dólares ( 5 millones de pesos).

