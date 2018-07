¡Radiante! Así lucío Kate Middleton con un Alexander McQueen en el bautizo del príncipe Louis

La tarde de este lunes 9 de julio, desde Londres, se celebró el sacramento del bautismo para el pequeño Louis, el tercer hijo de Kate Middleton con el príncipe William. Un evento muy íntimo y esperado para la familia real, desafortunadamente la reina Isabel II no pudo asistir, pero eso no fue motivo para que el día dejara de ser especial.

Revealed: The designer behind Kate Middleton's stunning look for Prince Louis’ christening https://t.co/vmA8BYrFND pic.twitter.com/SDjBS5NbdQ

Kate Middleton, la madre del pequeño, asistió con un hermoso vestido de la firma Alexander McQueen, con diferentes capas en color blanco y un tocado muy llamativo en el mismo tono de Jane Taylor, la madre de tres, lució muy feliz además de que el diseño era muy apropiado para la ocasión.

Kate Middleton, Duchess of Cambridge, wears McQueen for Prince Louis' christening https://t.co/TtZNtDcvuu pic.twitter.com/KPF8kWM0DO

El pequeño lució el acostumbrado traje de bautismo largo en tono crema que contrastaba a perfección con el vestido de su madre. Kate, sin duda lucía radiante y su atuendo es objeto de inspiración para futuras madres que busquen lucir un diseño que no les reste protagonismo al niño, pero que las haga ver femeninas y acordes a un momento que según la religión católica es muy sagrado y debe ser celebrado de manera solemne sin exagerar ni con atuendos demasiado sociales que le resten seriedad a la celebración católica.

The way Kate Middleton looks at Prince Louis will melt your heart: https://t.co/GvBLJ8mfrv

