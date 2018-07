¡Despampanante! Así lució Meghan Markle en el bautizo de su sobrino el Príncipe Louis

La actriz, modelo y ahora duquesa de Sussex, Meghan Markle, asistió con su esposo, el Príncipe Harry al bautizo del pequeño Príncipe Louis de apenas 11 semanas de edad. El evento que se celebró por la tarde del lunes 09 de julio en Londres, contó además con la presencia de todos los miembros de la Casa Real a excepción de la evidente ausencia de la Reina Isabel II, debido a sus compromisos con diferentes eventos políticos que le impidieron asistir.

Members of the Royal Family arrive at St James's Palace for the christening of Prince Louis. pic.twitter.com/3pDk4D898C — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018

También fueros vistos de primeros al salir de la ceremonia, el abuelo de Louis, el Príncipe Carlos con su esposa Camila.

Meghan Markle Looks Incredible in an Olive Green Dress at Prince Louis's Christening https://t.co/76vPUIlHDf pic.twitter.com/SPVM6LZRRL — Good Housekeeping (@goodhousemag) July 9, 2018

Para este evento familiar, Meghan escogió un imponente vestido de la firma Ralph Lauren en tono verde oliva, complementado por un tocado en el mismo tono.

Nuevamente Meghan se convierte en la fascinación de los paparazzis. Meghan acompañó en todo momento a su cuñada Kate y a William de la mano de su esposo Harry. Como dato curioso y contrario a lo que todos creen, ni Meghan ni Harry fueron seleccionados como padrinos de Louis. Los padres escogieron a seis amigos de la infancia de ellos para que su pequeño recibiera el sagrado sacramento del bautismo como su inicio en la vida católica.