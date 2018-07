Estilistas de Hollywood llaman a boicotear a Dolce & Gabbana por ofensa a Selena Gomez

Bien dicen que todo lo que haces siempre tiene una consecuencia y así sucedió con los diseñadores de la marca Dolce & Gabbana que en días pasado llamaron "fea" a Selena Gomez, ellos comentaron su apreciación sobre la belleza de la actriz y cantante, cosa que generó mucha polémica entre los fans y celebridades cercanas a la artista. Ahora no son solo ellos los que manifiestan su pesar por la ofensa, el gremio de estilistas de Hollywood, se han manifestado al respecto.

Italian fashion designer Stefano Gabbana, co-founder of Dolce & Gabbana, insults Selena Gomez’s physical appearance: “She’s so ugly!!!” pic.twitter.com/Q0lGUm2IJ8

Un estilista es la persona que se encarga de escoger los atuendos que viste una celebridad, ya sea para sesiones fotográficas, eventos, grabación de comerciales o rodajes, ellos determina el estilo del famoso y sugieren las prendas de vestir, han sido precisamente los estilistas de Hollywood los que han decidido desechar por completo todo lo que tenga que ver con Dolce & Gabbana.

Stylists are REFUSING to work with dolce & gabbana since their creator called Selena Gomez ''ugly''. Ugh her impact! pic.twitter.com/3P2g2KxfEe

— Shady Music Facts (@TheFactsOfShade) June 22, 2018