El imponente look rojo de Priyanka Chopra que vas a querer para ti

La tarde de este martes 03 de julio, la famosa actriz y ex Miss Mundo, Priyanka Chopra, deslumbró a todos los que la vieron caminar por las calles de Nueva York con un grandioso conjunto rojo que sin duda la hacía ver como toda una reina de belleza. Chopra que ha sido vista con Nick Jonas confirmando el noviazgo entre ambos, luce más radiante que nunca.

El look de Priyanka estaba compuesto por un sencillo vestido en tono rojo vinotinto con detalles de costura blanco, abotonado y con un correa central de hebilla del mismo material y textura que el vestido, complementado por unas minigafas de sol que últimamente han sido tendencia entre las chicas, entre más pequeñas mejor, dandole al rostro un toque delicado pero sutil. El look estaba complementado por unas sandalias en tono nude.

Precisamente durante el fin de semana pasado, Priyanka fue vista en Brazil, donde acompañó a su nueva pareja, Nick Jonas, en un festival de multitudes donde el Jonas Brother cautivó a millones de personas que se apersonaron para verlo completamente en vivo. Nick y Priyanka ya han compartido diferentes guiños de su relación en redes sociales donde no paran de manifestarse amor cada vez que pueden.

[IN PICS] A Broadway show, selfies with a fan – that’s how Priyanka Chopra and Nick Jonas enjoyed a dinner date in NYC https://t.co/XpNZH8tf8T pic.twitter.com/F858PFokGX

— FansnStars✨✪ (@FansnStars) July 4, 2018