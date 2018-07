Esto es lo que tendrías que gastar para verte como Meghan Markle

Meghan Markle se ha convertido en un referente de moda desde su compromiso con el príncipe Harry, sin embargo su estilo digno de la realeza no ha sido nada económico, ya que se estima que las prendas de su armario han costado aproximadamente un millones de dólares.

Meghan Markle - Cortesía

Pero su gusto por las prendas costosas no se debe a su relación con un miembro de la realeza británica, ya que desde antes de estar comprometida con Harry, Meghan ya compraba en las tiendas más exclusivas y era capaz de costearlo gracias a que el salario que ganaba en la serie “Suits” era de 422 771 dólares.

Tan solo el día de su boda, Meghan gastó una cantidad aproximada de 262 591 dólares en su vestido Givenchy.

Ahora que es duquesa de Sussex, la tradición dicta que el príncipe Carlos, padre de Harry cubra los gastos de sus prendas, lo cual no es ninguna sorpresa, ya que también mantiene en parte al príncipe William, a Kate Middleton y a Harry.

Sin embargo no es necesario gastar la misma fortuna para imitar alguno de sus icónicos vestuario, ya que varias marcas se han dedicado a replicarlos con precios accesibles para cada presupuesto, además de que el icónico look de Meghan no se limita a sus prendas ya que también es muy particular en cuanto al color de su cabello y los tonos que le quedan mejor a su tipo de piel.

