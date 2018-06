10 errores en tu outfit que te hacen lucir desarreglada

Tener un look 'perfecto' no es nada sencillo, por ello es esencial poner atención a los mínimos detalles para proyectar lo que queremos al exterior.

A continuación te diremos 10 detalles clave que si descuidas podrían hacerte parecer desarreglada.

Pelos / pelusas en la ropa:

Si tienes mascotas, esto te sonará familiar. Los pelitos y pelusas que dejan los perritos en la ropa no son nada estéticos, se ven terribles, sobre todo en las telas oscuras, así que deshazte de ellos con rodillos de pelusa, si no lo tienes a la mano, usar cinta adhesiva puede ser la solución.

Transparencias

El uso de transparencias no está prohibido, siempre y cuando tengas conciencia de en dónde están ubicadas y que no sean demasiado reveladoras. Sin embargo, existen aquellas transparencias involuntarias que podrían hacerte pasar un bochorno enorme.

Algunas telas son engañosas y parecen opacas a la luz artificial, sin embargo, a la luz del sol es otra historia, pues se transparenta todo.

Si te encanta el outfit con esa blusa o falda de tela delgada y descubres que se transparenta mucho, puedes optar por usar un top del mismo color o unas medias un poco más oscuras.

Ropa desgastada

Todo por servir se acaba, así que es inevitable que algunas prendas comiencen a tener agujeros, pierdan color, botones o se deshilachen poco a poco.

Muchos de estos defectos pueden solucionarse con un buen sastre, sin embargo, cuando ya no exista remedio, ten en cuenta que puedes conseguir nuevas prendas y renovar tu guardarropa.

Enrollar las mangas

Cuando el clima cambia, es posible que decidas subir las mangas para mantenerte fresca, pero para que esto no se vea como un completo desastre, es importante que los dobles en dos pliegues precisos, dejando los puños perfectamente alineados.

Demasiados accesorios

Los accesorios son esenciales en el look de toda mujer, un collar te puede ayudar a lucir mejor una blusa simple, sin embargo, debes estar atenta a no amontonar muchos accesorios en un solo outfit que consideres 'simple'. Recuerda siempre la regla básica: menos es más.

Ropa percudida

Saca de tu outfit las camisas, blusas y pantalones que alguna vez fueron blancos, si lo que deseas es dar una buena impresión.

Evita que tus blancos se conviertan en versiones anteriores de sí mismos haciendo a los blancos una carga por separado. Mezclarlos con colores puede hacer que se vuelvan lúgubres y grises.

Liguitas de cabello en las muñecas

Esto se lo dejamos a las adolescentes, y no se ve nada bien. Las ligas de cabello en las muñecas no cumplen ningún propósito más que el de hacerte ver desarreglada. Guárdalas en cualquier otra parte, pero no las tengas a la vista.

Zapatos sucios

Si no sales de tu casa con la ropa llena de lodo, ¿por qué lo harías con los zapatos sucios? Este simple detalle podría arruinar tu atuendo, pues le da mucho sentido a la apariencia y dice mucho de ti.

Usar ropa que no te queda

Podría parecer ilógico, pero seguramente en tu guardarropa tienes ropa que no te ajusta a la medida, aunque te quede cómoda si no te queda, no la uses.

Uñas despintadas

Un clásico de hacernos quedar mal en público. Aunque mantener una manicura perfecta durante más de una semana o dos es casi imposible, puedes aumentar su vida útil siguiendo estos simples pasos.

Aplica una capa base uniforme y delgada.

Permite que la capa se seque por completo, lo que generalmente toma al menos dos minutos, antes de ponerse otra capa.

Usa una capa superior con acabado de gel o una lámpara LED para el hogar para ayudar a que sus uñas se sequen.

