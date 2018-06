3 consejos básicos para utilizar crop tops

Los crop tops, son una tendencia en auge, se pueden usar con absolutamente todo, y en casi cualquier ocasión. Sin embargo, no es una prenda tan fácil de combinar para aquellas que no tienen el abdomen perfecto.

Bárbara Rodríguez, fashion blogger precisa que “los crop tops es una prenda que se ha convertido en una pieza básica, es para todo tipo de mujer y para todas las estaciones”.

Rodríguez presenta consejos básicos de cómo llevar un crop top:

Usa el código universal

A la hora de llevar un crop top, si es pegado arriba, debe ser holgado abajo. Por lo contrario, si el crop top es holgado, busca una prenda más ajustada a tu figura para darle balance.

Usarlo con honestidad

Si no se tiene el abdomen perfecto, ¿Qué es lo mejor para la barriga afuera? Taparla un poco. Existen de diferentes tamaños, así que asegúrate de elegir uno que te haga sentir cómoda con tu cuerpo, y que definan tu estilo y personalidad.

Cuida tu ropa interior

Así como lo lees, por lo general no debe apretar porque influye en tu pancita.

Usa un espejo

La idea es que puedas ver en todos los ángulos, no para ser severa contigo si no para que realmente te sientas segura con cómo te ves, y si no te convence, relájate y cámbiate.

¿Hay algo más sexy que un crop top? Se puede llevar haciendo un layering con una blusa por debajo. Así que no es solo una pieza de verano.

Los crop tops llaman la atención por ser una prenda corta, así que es preferible evita recargar esta zona. Dile no a los accesorios largos o con muchos adornos.

