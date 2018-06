6 reglas de oro para usar pantalón blanco

Quieres renovar tu guardarropa y anexar a tu lista de vestimenta un pantalón blanco para impactar en tu próxima salida matutina entonces es importante que tomes en consideración ciertas pautas.

La diseñadora Jasmín Cabrera detalló a Nueva Mujer que “hay que ser muy cuidadoso a la hora de usar el pantalón blanco, por su transparencia, hay que cuidar que no se marque la ropa interior y que no quede muy ajustado para no caer en lo grotesco. También es más delicado a la hora de combinarlos con unos buenos zapatos”. (@cabrerajasmin)

Te presentamos 6 reglas de oro a la hora de usar pantalón blanco:

Verifica el tipo de tela

La idea es que no transparente tu ropa interior así sea color carne. Verifica bien y que realmente la tela no muestre más de lo que deseas.

Olvida los pantalones muy ajustados

El blanco es un color muy notorio, por lo que debes comprar un modelo que se adapte a tu cuerpo con el que te sientas cómoda y ayude a realzar tu belleza.

La combinación adecuada

Los pantalones blancos hacen que las piernas se vean un poco más anchas, entonces lo ideal es que logres un balance con tu cuerpo, esto lo lograr con la blusa, por ejemplo y si eres de caderas anchas llevar suéteres claros pero un poco más largos.

Los zapatos

Los mejores calzados con los de colores neutros, los conocidos como nude o café. Al pantalón blanco le va muy bien las sandalias.

Cuidado con la ropa interior

Olvida la ropa interior colorida, porque aunque sea de tela gruesa de lejos se puede notar y es preferible no pasar penas. Es preferible llevar ropa interior color piel o tangas, en caso de utilizar esta última pendiente en no se marquen mucho tus pompis porque puede desfavorecer tu cuerpo e interferir en tu look.

Atenta a tu período

Aunque eres libre de usar la prensa que desees es importante que consideres la llegada del período menstrual pues este accidente es difícil de ocultar. Si vas a usarlos procura llevar un suéter, blusa o camisa larga que cubra tus pompis.

Con información de Mariana Tello

