Vanesa Borghi, Betsy Camino y Vanessa Essad participan en campaña de ropa interior

Kayser y su campaña #MeGustaLaFuerzaQueTienes –lanzada en marzo- nuevamente nos sorprende al cautivar a tres destacadas mujeres que con experiencias y desafíos diferentes, decidieron unirse a esta iniciativa porque tienen un pensamiento en común: que la belleza no tiene edad, color, religión ni sellos predesignados. Para Ignacio Nazal, gerente de marketing y ventas de Kayser, la campaña nace a partir de ver que la tendencia mundial en moda de ropa interior está tomando un giro orientada a mostrar a la mujer tal cual es. “En Kayser estamos a favor de todo tipo de belleza, queremos mostrar a la mujer común y corriente”, agregó Nazal.

Tanto Vanesa Borghi, Betsy Camino y Vanessa Essad, nos cuentan las motivaciones y adversidades que las incentivaron a sensibilizar sobre un tema que afecta invisible y silenciosamente a madres, esposas e hijas.

¿Qué las motivo a sumarse a la iniciativa?

Vanesa Borghi (VB): Uno de los principales conceptos en mi vida son aceptarse, amarse y cuidarse. Creo que desde el momento que una persona se respeta a sí mismo, esa persona es feliz. Kayser con su campaña ¨Me gusta la fuerza que tienes¨, representa la filosofía de mi vivir: Nacimos para ser felices, no para ser perfectos.

Betsy Camino (BC): Creo que el propósito de Kayser de incluir a las mujeres en un concepto donde la belleza es más que lo físico, lo dice todo. Personalmente me siento orgullosa de representar a la mujer inmigrante, de mostrar que, siendo extranjera, puedes lograr tus sueños. El país vive un proceso donde hay un Chile multicultural, en mi caso, al ser de raza negra, muestra que todas tenemos igual derecho a la moda.

VanessaEssad(VE) Kayser es una de las grandes marcas de ropa interior que incluyó una modelo plus size (modelos XL) por primera vez y lo que propone es que futuras generaciones puedan verse lindas tal cual son. En Chile hay que eliminar los prejuicios que nos quieren imponer sobre el físico ideal.

Todas en algún momento debemos recurrir a la fuerza interna, a la fuerza que tenemos. ¿Cuál es la fuerza que te identifica?

(VB) La confianza que uno tiene en si mismo es la clave. Todas y todos en alguna etapa de la vida pasamos por momentos de inseguridad y en esas instancias el valorarte y quererte son la clave para salir adelante. La vida es muy bella para no aprovecharla.

BC: Me he dado cuenta de que no importa que barreras existan, una siempre debe pensar que los sueños se pueden cumplir. No hay nada que una no pueda lograr si lucha por ello. Si lo llevamos a la moda, diría que cada mujer tiene una belleza diferente y que la moda debe ser para todas por igual.

(VE) Pasé de ser una mujer insegura, negativa, que no se aceptaba, que se odiaba y que no se miraba al espejo, a amarme y aceptar mi cuerpo. Todo este cambio comenzó cuando fui mamá y dije ¨si la gente me quiere, será tal cual soy¨. Mi amor propio creció y con ello mi seguridad. Hoy me creo el cuento de mi fuerza interna todo lo puede.

Cada uno tiene sueños por realizar, en tu caso ¿cuáles son?

(VB): Poder disfrutar de la vida con todos mis seres queridos. Aportar para que cada persona se sienta segura de si misma y que sepan que los desafíos sí se pueden realizar.

(BC) Uno de mis grandes sueños, cuando llegué a Chile, era tener un programa de televisión y lo estoy logrando. Quizás mi máximo sueño sería animar el Festival de Viña.

(VE) Cada vez más niñas en Chile dejan de ser lo que desean por miedo al tema físico. Mi sueño es que ellas no se preocupen de la apariencia física, que se amen y que sean ellas mismas. Que las nuevas generaciones puedan usar lo que quieran sin ser juzgadas por su apariencia física.

