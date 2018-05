Este es el precio y la marca de los llamativos jeans de "Tutina" ayer

Maria Clemencia de Santos, "Tutina", ayer causó revuelo por los simbólicos jeans que usó para votar. Tenían en sus costuras la reveladora frase "Fake News". Un mensaje polémico y contundente, sobre todo, ante tantas cosas que han salido para hablar mal del gobierno de su marido. Y bueno, ella, como bien sabemos, ha sido la única Primera Dama que ha sabido capitalizar la moda en mensajes políticos.

Pero más allá de la cháchara, los jeans, tan virales en Internet, son de la marca británica Topshop. Cuestan 90 dólares (260 mil pesos aproximadamente).

these $90 topshop jeans that say fake news on them are a "trending product"https://t.co/RLL1Q1xB2x pic.twitter.com/n4NA1vwULB

— Max Tani (@maxwelltani) January 8, 2018