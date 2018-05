Conoce a la "instagramer" que enseña a combinar prendas desde los probadores de Zara

Доброе утро!!! Мода изменяется со скоростью света и догнать ее невозможно. Вы не успели купить платье, а оно уже не актуально?Тогда не гонитесь за сиюминутными трендами, а старайтесь создать свой неповторимый стиль. Помните, что мода повторяется!!! Все новое – хорошо забытое старое. Так что вероятность возвращение той или иной вещи в моду равна 100 процентам! Моя еженедельная рубрика #образыизпримерочных_от_solovi . Листайте, оценивайте!!! Всё бренды отмечены на фото! Всех ❤Спасибо, что со мной!!!#lookoftheday#inspiration#вдохновение#look#outfit#ootd#красиво#zara#mango#hm#stylist#стилист#stylish#streetstyle#styleblogger#блогер#blogger#fashion#fashionblogger#moda#style#colorful#summer#mystyle#happy ❤️

A post shared by Because I'm happy❤️👪❤️ (@victoria_solovyeva) on May 16, 2018 at 10:34pm PDT