Tips para que tus zapatillas blancas siempre luzcan como nuevas

Nos encanta utilizar zapatillas blancas, van con cualquier atuendo: ya sea un jean, un pantalón corto e incluso con un vestido si buscas un look más casual y relajado para una salida nocturna con tus amigos.

Lo malo de este color es lo mucho que se ensucia, es muy difícil mantenerlas con un blanco intacto pero hay varias maneras para lograrlo. Te ofrecemos algunos consejos para que esas ‘converse’ que tanto usas siempre luzcan como nuevas:

-Utiliza un cepillo de dientes para quitar las manchas: la mejor forma de tallar las zapatillas hechas de cuero o algún material sintético es con un cepillo de dientes. Toma un cepillo común que ya no utilices, llénalo de jabón (preferiblemente el líquido utilizado para lavar ropa) y comienza a frotar el calzado sin demasiada fuerza. Repite hasta que desaparezcan las manchas.

-Evita exponerlas al sol y la lluvia: al exponerlos demasiado al sol, el blanco de la tela se irá y será reemplazado por un amarillo pálido debido a los rayos ultravioleta. Trata de no llevarlos demasiado tiempo en el sol y asegúrate que en el lugar donde los guardes estén siempre en sombra y secos.

-Nunca uses cloro: utilizarlo directamente en tus tenis puede no dar el efecto deseado y más bien ponerlos amarillentos. Se recomienda no utilizarlo y dejarlo como último recurso, es una sustancia mu corrosiva y se recomienda diluirlo en agua antes de su uso.

-Nada de toallas húmedas: no es un mal hábito limpiar tus zapatos de goma varias veces por semana pero no se recomienda el uso de toallas húmedas, si bien es lo más sencillo. El jabón que estas contienen puede quedar en pliegues y desgastar la tela.

-Puedes resaltar su color con barniz blanco: sin importar cuanto lo cuides, el color se comenzará a desgastar, por lo que con barniz blanco para zapatos puedes recuperar el color y hacer que luzcan como nuevos.

