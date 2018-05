El "fail" en redes sociales de marca de ropa que se burla del peso de las mujeres

Hay una ley inexorable en el mundo de las redes sociales: si no lo eres, no lo finjas ni te esfuerces demasiado porque se te notará. Y eso pasa cuando se pretende hablar de feminismo y autoestima en redes sociales: si eres una marca que no lo sabe hacer bien – y vende valores totalmente opuestos en sus piezas- obvio se notará.

Esto pasó con Seven Seven el año pasado y su descuento del 23% para las mujeres solo porque estas ganan ese porcentaje en menor medida que los hombres y su campaña "feminista". Pues bien, alguien ahora los releva: Naf Naf Colombia y su campaña sobre las empanadas, que valen… 300 pesos.

¿En qué mundo una empanada vale 300 pesos? ¿De dónde salió ese estudio de costo de vida tan "Naif"? Sin contar que hacer chistes sobre el peso de las mujeres no es nada coherente con una marca que no tiene tallajes más allá del XL y cuyo fitting – al igual que otras marcas que venden en Colombia- es tiránico. Y ya hay respuestas en redes sociales. Y algunas son bastante ingeniosas, ya que la marca bloqueó los comentarios para el primer post. Eso no les ha privado de comentar en el segundo.

Así fue en Twitter

Naf Naf es caro y, habiendo acompañado alguna vez a una amiga a mirar ropa allá, los materiales no son nada del otro mundo #actitudNafNaf — Julián Ortega Martínez (@julian_ortegam_) May 9, 2018

#ActitudNafNaf no es suficiente la mala atención en sus tiendas ahora demuestran su creatividad en redes sociales. pic.twitter.com/80rE0RjpUA — Indira de Ibañez (@INDIRA0814) May 9, 2018

Cuándo habrá sido la última vez que este pobre ser humano se comió una empanada para creer que valen $300. No importa, igual hagamos chistes malos sobre el peso de las mujeres porque “el humor” vende 💁🏻‍♀️ #actitudnafnaf pic.twitter.com/o63VW6wl1N — Ita María (@itamaria83) May 9, 2018

Como @NAFNAFCOL desactivó los comentarios en IG, se los digo por acá: las prendas de ustedes no pasan de la talla 10, entonces igual las gordas no les podíamos comprar nada, FRESCOS. Sabíamos que no querían nuestra plata incluso desde antes de esta genialidad. #actitudnafnaf pic.twitter.com/Sct5fn69qe — Gori (@katizsche) May 9, 2018

Y así en Instagram. Borraron el post donde se burlaron de su pésimo chiste, pero volvieron a activar los comentarios.

La marca ya se disculpó en sus historias afirmando que para ellos todas las mujeres son valiosas. Y ustedes, ¿qué opinan?

