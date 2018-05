Fotos: Las mejor vestidas de la MET Gala 2018

La Gala del MET, cada año, es un ejercicio para quienes pasan por su alfombra roja. Uno de investigación, de referencias y sobre todo, de acertar con el tema de la exposición. Este año, esta es dedicada al catolicismo. Ángeles, madonnas, íconos y vírgenes pasaron por esta alfombra roja, que fue un deleite para los sentidos.

Cara Delevingne

Oscurantismo, opresión y sensualidad. Perfecta.

Sarah Jessica Parker

Ella ganó esto, como siempre. Ganando como siempre. Así es que se hace.

Greta Gerwig

Rescata toda la esencia católica de la Contrarreforma en un look minimalista y hecho al dedillo.

La Santísima Trinidad

Padre, hijo y espíritu santo Alessandro Michele, Lana y Jared Leto El trío Gucci #METGala pic.twitter.com/fIi5fXAldc — MADARIAGA (@juliomadariagaa) May 7, 2018

Alessandro Michele, Lana del Rey (que ya había impactado con algo así antes) y Jared Leto, encarnando perfectamente el espíritu de la gala.

Solange Knowles

Su estilo, tan cyberpunk, combinado con el catolicismo.

Zendaya

Recuerda mucho al mito de San Jorge contra el dragón y a Juana de Arco.

Blake Lively

Como una aparición. Literalmente.

Sarah Paulson

Se toman los elementos del catolicismo con tu estilo propio e impecable.

Ariana Grande

Una visión con los frescos de la Capilla Sixtina.

Evan Rachel Wood

Un atuendo que recuerda las plumas de Liz Taylor en Cleopatra, pero igual, celestial.

Priyanka Chopra

Elegante beatitud.

Janelle Monae

Sensual reinterpretación, de nuevo, del vestido sacerdotal y de los símbolos católicos. Muy a su manera.

Stella Maxwell

Pelo y vestido virginales.

Mary Kate y Ashley Olsen

Monásticas, ascéticas. Igual así se visten en la vida real.

Madonna

Salve Regina.

Jennifer Lopez

Un ángel destroyer, muy a su estilo. No varía, pero por lo menos no desentona.

Katy Perry

Lo más literal y excéntrico, pero por igual, lo que más se acerca.

Amber Heard

Rojo cardenal y corona en su perfecto punto.

Rosie Hungtington- Whiteley

Perfección celestial.

Lena Waithe

TURN DOWN FOR WHAT, reivindicando causas que la Iglesia Católica no tolera.

Diane Kruger

Un ángel muy embarazado, pero con unos brocados y una cola dramática y todo muy puesto en su sitio.

Kate Upton

Parece salida de "Sansón y Dalila", pero es de lo poco rescatable de la gala.

Rihanna

"Hola, sí, yo soy la que da el orden, la verdad y la vida, bien, gracias, y tu".

Livia Firth

Vístete como papa renacentista y triunfarás.

Lily Collins

Lily Collins, comprometida con el tema en Givenchy. No somos fans de la falda, pero la perdonamos. #METGala pic.twitter.com/yyqZYpQj9r — Moda 2.0 (@Moda2_0) May 7, 2018

Todo amor para esta Virgen Oscura, a excepción de la falda.

Kate Bosworth

Cuando sabes interpretar la temática a la perfección. Kate Bosworth a punto de llegar a la #METGala Queen 👑 pic.twitter.com/7aUQAZaXwz — MADARIAGA (@juliomadariagaa) May 7, 2018

Así se interpreta el tema a la perfección. Dios te salve, reina y madre.

Donatella Versace

Poderosa y sexy, recuerda a los ángeles que se pintaban en la época colonial. Solo le faltó la espada.

Linda Carter

La Mujer Maravilla se hace de elementos de iconografía bizantina y un vestido con un fitting perfecto.

Rita Ora

Todo un ícono- literal- de moda y religión. Bien hecha la tarea.

Anna Wintour

Como el Papa. Por fin algo que le queda y de paso, ajusta con el tema de la gala. La papisa de la moda.

Alicia Quarles

Drama sin literalidad, envolvimiento santo sin ser disfraz.

Keltie Knight

Gran detalle el de los aretes Wintour, pésimo peinado, pero gran vestido, con la iconografía del Espíritu Santo.

Laura Love

Literal con el tema (que por demás está muy fácil), pero le atinó.