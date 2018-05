Fotos: Las peor vestidas de la MET Gala 2018

El MET, cada año, hace exposiciones y galas temáticas. Por esta razón, elegimos a las mejor y peor vestidas basadas en la fidelidad e investigación que le pusieron a sus atuendos para hacer apología, este año, a la religión católica. Vean quiénes no lo lograron.

Gisele Bündchen

Que no, que no era disfrazarse de Ivanna Trump en 1987, oye.

Shailenne Woodley

¿Por qué nadie nos dijo que actuaba como soldado de Luis XIV en la tercera temporada de "Versalles"?

Ruby Rose

Otra nominada en la categoría "Hice el disfraz sin ayuda de mis padres".

Frances McDormand

La gala de Kawakubo fue el año pasado.

Sasha Lane

Hay una gran diferencia (o sea la talla) entre que la túnica parezca celestial y un camisón de loca.

Dakota Fanning

Que no era el prom, hija.

Hailie Steenfield

"¿Este no era el desfile de Victoria's Secret?"

Eiza González

Cuando hacen "Los Tres Mosqueteros", pero en versión sado.

Kerry Washington

"Y el premio para los alumnos que este año hicieron el disfraz de ángel sin ayuda de sus padres es para…"

Kriss Jenner

"Ponle ahí, ponle cinta de Fantasías Miguelito, como para que parezca católico el vestido"

Ashley Graham

No eran los años 70, no era "Boogie Nights". Era el catolicismo.

Lauren Santodomingo

Que era el Catolicismo, no otra boda en Cartagena ni en el país de tu marido, bye gurl.

Amber Valletta

Se equivocó de gala. Esta no era la del punk.

Kate Moss

También se equivocó de gala. QUE ESTA NO ERA LA DEL PUNK, por San Pancracio.

Uma Thurman

Se vistió como un ángel. Un ángel caído.

Mindy Kalling

Arriba, la Virgen del Carmen. Abajo, Jackie Kennedy. Quédate con uno, mejor.

Misha Nonoo

"La reina Margot" meets Kim Kardashian. Que ese cuello de siglo XVII también lo tenían los protestantes, ok?

Doutzen Kroes

Hola, esto es la Gala del MET, no la representación escolar del nacimiento de Jesús, no era necesaria la sábana.

Nicole Kidman

https://twitter.com/MissBalli/status/993622785510518785

¿Qué tiene que ver verse como una flapper con el catolicismo?

Bella Hadid

Bella Hadid se confundió de tema para la #METGala pic.twitter.com/KhVI0qsY5M — Moda 2.0 (@Moda2_0) May 7, 2018

El emperador Justiniano y Trinity de Matrix tuvieron una hija y dieron esto.

Amanda Seyfried

El tema no era "Lucrecia Borgia, hija del Papa". Era el catolicismo. Pequeña diferencia.

Wendi Deng Murdoch

"Ah, ¿no era esta la fiesta temática de diosas galácticas de los años 70?"

Huma Abedin

"¿Ah, era del catolicismo? Ups,se me olvidó el tema".

Lili Reinhart

Los Tres Mosqueteros meets Mean Girls. Nada que ver.

Princesa Beatriz de York

Que no, que el tema de Downton Abbey te lo guardas para la boda de tu primo. Que taparse no es "catolicismo" (bueno, sí, pero no es solo eso).

Jasmine Sanders

¿Qué tiene que ver Lady Gaga de 2011 con la Iglesia Católica?

Olivia Munn

"Me voy a poner una mantilla para simular a una Madonna renacentista, pero de resto seré todo lo más común posible". Pónme eso y ya le acierto el tema, debió pensar Olivia Munn.

Amal Clooney

Kim Kardashian puso el sofá en 2012, Amal lo trajo de vuelta. Y aunque ni se comparan, el tema era el catolicismo, no el estampado de flores de toda la vida. Mal, ahí no acertó con el tema.

Bee Schaffer

Sí, recrea a los cardenales, pero meh. Es el mismo vestido bolerudo que hemos visto en que, ¿cinco temporadas? O quizás en Whatsapp, como emoji.

Jenna Bush

Simple hasta el aburrimiento y ese peinado de espanto: que era el catolicismo, podías ser más creativa. Y de paso dejar el grunge para otra gala.

