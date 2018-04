Looks de Meghan Markle que inspirarán tu próximo outfit

La ex actriz estadounidense y ahora prometida del príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle se ha convertido rápidamente en un ícono de moda en el Reino Unido con atrevidos looks que incluso desafiaron en buena medida las costumbres de la Corona Británica, pero no el buen gusto.

A continuación te mostramos 5 looks básicos de Meghan Markle en los que puedes inspirar tu próximo outfit con las prendas que ya tienes en el armario, o que puedes conseguir en Internet a excelentes precios.

Look Casual: La elegancia siempre puede ir de la mano con el estilo que elijas para vestir. Una camisa totalmente blanca y unos jeans pueden parecer algo muy básico, pero combinados con un bolso y zapatos elegantes, puede hacer toda la diferencia al outfit.

Bolsa Tote Coach

Negro

De: $6,100.00 (-31%)

A solo: $4,189.00



A post shared by Meghan Markle Daily (@meghanmarkle_style) on Nov 28, 2017 at 10:51am PST

Look Formal: Otro de los básicos de Markle han sido las gabardinas, las cuales siempre quedan en sintonía perfecta con el vestido que lleva debajo, en este punto debes considerar que la altura de ambas prendas debe estar perfectamente sincronizada.

Abrigo Mujer

Color Hueso

$643.00



#meghanmarkle #princeharry A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle__) on Mar 15, 2018 at 3:57pm PDT

Look Semi Formal: Perfecto para la oficina, un look un poco desenfadado pero elegante que pasa sin problemas por formal, puedes combinar una blusa larga de satín monocromática con unos pantalones estampados y stilettos de tacón muy alto.

Camisa Estampada

Negro y Blanco

De: $470.00 (-34%)

A solo: $309.00



#meghanmarkle A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle8) on Jan 22, 2018 at 5:15pm PST

Look Semi Informal: Esta otra opción perfecta para la primavera combina una chaqueta a rayas con un par de shorts formales que por supuesto puedes combinar entre estampado y monocromático, con una t-shirt blanca.

Short de Vestir

Gris

De: $1,209.39 (-34%)

A solo: $790.00



A post shared by British Royal Family (@royalfamilyuk) on Apr 2, 2018 at 8:19pm PDT

Look Clásico: Este look lo puedes llevar a donde quieras, combina estas 3 prendas sueltas con unos stilettos y lo tienes. La combinación de colores y formas lo convierte en un outfit muy dinámico: una camisa blanca, un suéter asimétrico y una falda estampada quedan perfectos juntos.

Falda Estampada

Rosa

De: $337.00 (-19%)

A solo: $270.00