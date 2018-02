7 vestidos para tierra caliente que pueden usar en cualquier clima

Que el clima es un caos, ya lo sabemos. Que usar vestido es una proeza, eso es un mito. Un vestido es la pieza más práctica que pueden usar, ya que no requiere más combinaciones que los zapatos, los accesorios o el abrigo o la chaqueta de encima. Pero, ¿cuáles llevar para un clima en el que llueve, hace sol y frío al mismo tiempo? Pues pensando en un vestido que sirva para todo y de paso… que sirva para combinar dependiendo de sus necesidades.

Estas 10 opciones pueden ser muy útiles.

Con manga larga, pero de material ligero

Las mangas largas pueden producir terror en climas costeros, pero si trabajan con aire acondicionado, lo agradecerán. En climas más de montaña, definitivamente son imprescindibles cuando del sol se pase al frío absoluto de la tarde / noche. Este vestido de la temporada Primavera/Verano de MNG, por ejemplo, no es nada tropical y habla por sí solo. Además, se combina con complementos de colores básicos y tradicionales.

De color en tendencia

El fucsia es un color al que no hay que temerle si se usa en dosis necesarias. Si no se atreven a tanto, pueden usar complementos de este color, pero también pueden intentarlo con un vestido práctico que se ajuste bien a su cuerpo y con complementos de colores neutros. Este es de la colección Violeta de MNG, para tallas grandes, de material ligero, pero lo suficientemente elegante para poder combinarlo en el día y la noche y también para adaptarlo al clima.

Negro práctico

El gran mito de los vestidos de tierra caliente es creer que el negro las asará como pollo a la broaster, pero con un material y corte adecuado es poco probable que suceda. Acá hay dos opciones: un material más ligero y el jacquard, hecho para climas más fríos. Dos vestidos con un corte similar y una silueta igual de práctica que pueden adaptar y complementar.

La simplicidad del dénim

Es un vestido que no está mal para una oficina que no tenga códigos estrictos de vestuario. Es bastante práctico y versátil para todos los climas y también para ocasiones que no sean tan formales, aunque si llegan a tener un coctel, una chaqueta adecuada puede sacarlas del impasse. Este vestido de Violeta puede amarrarse, pero hay infinidad de siluetas.

Sin temor a lo oversize

A muchas les aterra todo lo que no marque su figura. Pero, para las que buscan otras opciones, las siluetas holgadas dan un respiro y también languidez y elegancia a su look, como este que presenta MNG. El blanco ya no es color para las arriesgadas, de hecho se ha popularizado desde 2012 en las dos temporadas. Eso sí… cuidado con la lluvia: un abrigo de color contrastante o príncipe de Gales sirve para cubrirlas.

Amor al estampado

Eso de que los estampados "ya no son elegantes" es cuento viejo: de hecho, desde Gucci, todo se vale. Si quieren ser más discretas, busquen un estampado adecuado para la oficina, sus fiestas, eventos, etc. Lo ideal es que el vestido les quede bien, sea versátil y de un material igual.

Fluir con colores

Para quien quiera irse más allá de las líneas simples, estos vestidos tipo wrap (que llegan a ser casi monos setenteros y oversized) pueden ser una gran opción. Este color está en tendencia y se vería genial con accesorios oscuros y claros y un blazer a juego. Pero también pueden buscar otras opciones.

Toques artsy

Para las más creativas, un material ligero y estampados que recuerden brochazos y patrones gráficos salidos de lo común son una gran opción para mostrar su individualidad.

No olvides los complementos:

Un buen vestido tiene que ir con la pieza adecuada y entre más limpia la silueta, mucho mejor. Nunca olvides que un básico potencia un look y hace toda la diferencia.

