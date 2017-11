7 lecciones de estilo que toda chica de los 90's aprendió de "Clarissa lo explica todo"

Cada vez que alguien menciona las tendencias de la moda de los 90, es inevitable pensar en la genialidad de Melissa Joan Heart en la serie 'Clarissa lo explica todo'. Es decir, su estilo ecléctico e intrépido era una bocanada de aire fresco y lo que comenzó siendo un juego de tv, terminó imponiendo moda en aquellas niñas que crecimos en los 90s.

Es más, hasta se convirtió en una pionera de muchas cosas que hoy son tendencia. Es momento de que recuerdes esas valiosas lecciones de moda y estilo de esta atrevida chica y apliques sus consejos.

Primera regla de Clarissa antes de comenzar con las lecciones: La moda es muy importante. No tanto como la pizza, pero sin duda es más importante que dormir.

No existe un atuendo malo, solo uno que necesita más accesorios

Desde los chokers hasta pendientes (aros), pulseras de perlas y listones colgantes. Clarissa nunca salió adar un consejo sin estar accesorizada. Los colores vibrantes eran su sello especial y siempre resultaban la combinación perfecta para toda ocasión. Los sombreros y las pashminas/chalinas/pañuelos y lentes nery de pasta gruesa también eran un must.

No hay ninguna pieza de ropa o atuendo que no se pueda mejorar con la adición de lentejuelas

Las lentejuelas son un elemento que este año regresaron con fuerza, especialmente durante la época de fiesta. ¡No temas usarlas! Si aún crees que te verás como piñata o bola disco, haz lo mismo que Clarissa y aplícalas en zonas estratégicas como las mangas o el cuello. Tendrás ese brillo extra especial en tu outfit que todos voltearán a ver.

.

Ten siempre una diadema de algodón grueso te salva de un mal día de cabello

Lejos de hacerlas ver nerdy o infantiles, Clarissa lograba darle el toque perfecto a su outfit con una banda en la cabeza. Hoy existe una gran variedad de bandas, de mil colores y estampados que puedes combinar. Si no te sientes segura de ellas, aplícala para cuando vayas al gimnasio; es una gran forma de mantener el cabello lejos de tu cara.

.

Mezcla estampados

Clarissa era una experta total en capas, mezclando patrones y logrando resaltar cada complemento de su vestuario sin lucir ridícula. Los leggings impresos debajo de sus jeans rotos o su chaleco gigante de cuadros eran un básico. ¿Sus estampados favoritos? Las flores y los lunares.

.

.

Revive lo vintage y dale frescura

Si, Clarissa lograba que cualquier pieza de ropa se viera genial, incluso ese chaleco nerd de su padre o la falda hippie de su mamá. El secreto está en las capas. ¿Ves lo genial que se ve una camisa rayada con una falda de puntos y un chaleco? Claro, este look es para las más arriesgadas pero si no lo intentas, ¿cómo sabrás que te queda? Clarissa no impuso moda con miedo.

.

Over the shoulder

La moda noventera podría resumirse en esta coqueta prenda y hoy no debe faltar en tu armario. Se puede combinar con prácticamente todo y como Clarissa, puedes optar por estampados o simplemente irte por un básico en cualquier color.

.

Gracias Clarissa,

Atte. los hipsters fashionistas ❤