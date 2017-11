Los mejores lugares para comprar ropa usada de marca y buena calidad Ropa de marca usada y de buena calidad es la oferta de estos lugares. Diseñadores de trayectoria recomiendan dar una segunda oportunidad a las prendas de vestir. Te mostramos estas huecas.

Gustavo Moscoso, uno de los diseñadores ecuatorianos más reconocidos a nivel local e internacional, cree que la tendencia de usar ropa usada es muy innovadora.

“La gente aún tiene un prejuicio de que la ropa usada puede denotar que no tienes el suficiente capital económico para comprarte ropa nueva o que es ropa usada y no está limpia, en fin. Hay muchos preconceptos los cuales se los debe trabajar porque el tema de la ropa de medio uso me parece algo muy interesante.

Es darle una segunda oportunidad a las cosas. De hecho, dentro de mi clóset, entre el 90 y 95% son prendas de mi marca pero ese 5% faltante es ropa usada que era de mi papá, de mis primos y ropa vintage que me fascina.

Es por ello que recomiendo que la gente rompa sus caducos esquemas y tabúes y que se arriesguen perfectamente a utilizar ropa usada y le den un segundo chance y sino que la regalen cuando ya dejen de usar esas prendas que sabemos son lindas y especiales.

Especialmente las mujeres, si tienen un vestido que lo hayan usado un par de veces y lo dejaron en un rincón pues préstenlo o compartan. Cabe destacar que ellas suelen comprarse un vestido por fiesta y los abandonan así que es momento de dar un giro a esa dinámica”, visualiza Moscoso.

Ver los outfits elegantes y de marca en internet, televisión o a los famosos te hace siempre pensar en cómo se te vería a ti. Lastimosamente no siempre es posible darse esos lujos muy seguidos de usar ropa de diseñador. Pero puedes hacerlo de varias formas ya que estas prendas de vestir requieren de tu paciencia porque si las buscas muy bien, seguro las encuentras.

Para ello existe la tecnología y los locales de ropa de medio uso donde puedes descubrir ropa de marca para verte a la moda.

El personal shopper, Patricio Nieto, recomienda algunas opciones donde pueden encontrar ropa de diseñador de medio uso. “El Internet te ofrece un gran abanico de opciones para comprar ropa de medio uso, hay de marca y además de buena calidad”, comenta.

En su paso por Europa, Patricio descubrió el uso de Wallapop, una aplicación similar a OLX que se enfoca en moda de diseñador y lo mejor de todo es que puedes conseguir ropa de marcas europeas y americanas hasta en mitad de precio.

Usa Reusa tiene su tienda física ubicada en las calles Carlos Tobar E6-138 y Eloy Alfaro (Norte de Quito). Impulsa crear tu propio estilo al combinar prendas nuevas y de temporada con aquellas semi nuevas y que nunca pasan de moda. Tienen variedad en vestimenta, zapatos y accesorios. Además se pueden hacer pedidos en su página en Facebook.

Ropa usada

Leaving Quito Stuff Exchange es otra de las comunidades de Facebook que comparten las antigüedades para vender o comprar y entre estas destacan la ropa vintage para aquellos que buscan prendas específicas de generaciones anteriores ya sean de marca o por su estilo muy marcado en diferentes épocas.

“Hay otros sitios a los que los llamo mi ‘Cueva de los Tesoros’ porque en realidad no sabes lo que vas a descubrir. Son las tiendas de segunda mano o conocidos como los pulgueros y en Quito los encuentras en todo el sector urbano de la avenida 10 de Agosto. Hay uno en la Colón y 10 de Agosto, Eloy Alfaro y 10 de Agosto, en el sector de La Alameda y también en la NNUU y 10 de Agosto (Al norte de Quito).

En estos espacios debes tener mucha paciencia porque vas a encontrar cualquier cantidad de ropa y debes buscar muy bien. En mi caso yo he tenido suerte porque he salido de allí con prendas de Cusarcelona, Motley Crue, etc, a precios desde los $10.

OLX ofrece un sinúmero de ofertas donde se puede comprar ropa de medio uso así como vender si tuvieras alguna prenda en buen estado. “He visto cosas de Cartier, Rolex, Tiffany, entre otras marcas”, explica.

Por otro lado, los dos locales de El Viejo Almacén, en El Inca, al norte de Quito, cada vez son visitados para compra y venta de ropa usada de marca y buena calidad, cuenta la diseñadora Estefanía Cardona. “Pero también les invito que visiten las ferias de La Cafetina (Valladolid N24.459 y Francisco Salazar, centro-norte de Quito) y el Adefesio, se encontrarán con muy buenas cosas”, comparte.

El Adefesio es un mercado de pulgas y una feria de diseño independiente que nació con el fin de crear espacios para que varios artistas puedan tener un lugar donde vender sus creaciones. Han realizado tres ediciones con un trimestre de preparación en cada una en el Centro de Arte Contemporáneo, en el centro de Quito, donde puedes rebuscar toda la información de sus productos.