4 formas de combinar tus jeans negros para conseguir look formal y coqueto Los jeans negros están de moda pero a veces es difícil combinarlos pero si sigues este manual seguro obtendrás el look perfecto

Si hablamos de prendas versátiles, los jeans negros encabezan la lista. Y es que no necesitas más que agregar algunas prendas clave para que se conviertan en tus grandes aliados cuando se trata de vestir un poco más formal.

Son la alternativa perfecta para el típico pantalón de vestir que a pocas les gusta y favorece. Encuentra el par ideal que se amolde perfecto a tu cuerpo y con el que te sientas cómoda. Ya que lo tienes, puedes guiarte con los ejemplos que te damos a continuación y conseguir más de un look para ocasiones “especiales”:

Jeans negros + blazer

Un saco sencillo y ligero siempre te sacará de apuros, no importa el color que sea ya que siempre será considerado una prenda formal y femenina. Puedes optar por usar uno negro que combine con tus jeans o de un color contrastante para verte más fresca y dinámica. Combina con unos flats o unos botines cortos y no olvides rematar con accesorios sencillos.



Jeans negros + transparencia

Las blusas transparentes están en tendencia, especialmente aquellas con bordados o estampados de polka dots. Es una prenda arriesgada pero que si usas con sabiduría, puedes obtener un look coqueto, ideal para un evento semiformal. Es una buena opción para usar por las noches, cuando no quieres llevar vestido. Procura utilizar un sostén negro para no contrastar demasiado.

Jeans negros + blusa

Si lo que quieres es un outfit que te haga ver bien, sin verte tan exagerada para una junta o un día en la oficina, no dudes en recurrir a una camisa ligera. Puedes optar por una rayada en blanco y negro que quede un poco floja para que tengas ese look moderno y coqueto.

Jeans negros + cami

Este es para un look más relajado pero sin perder el glamour. El único requisito para no perder el estilo semi formal es que lo combines con zapatos altos o botines. Puedes cubrirte con un blazer o una chaqueta de cuero. Tendrás un look glam rock increíble.