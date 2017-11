Ni el ramo, ni el peinado: este es el accesorio más importante de una novia Los aros enmarcan el rostro, y le dan personalidad a un look. Aquí te decimos cómo elegir este accesorio el día de tu matrimonio.

Créditos fotos: Pete Bellis vía Unsplash.com

Siempre lo hemos dicho, elegir todos y cada uno de los detalles que acompañarán nuestro vestido de novia y estilo que elegimos para el gran día no es una tarea sencilla. Y es que entendemos que todos los complementos son determinantes para que no solo te veas sino te sientas espectacular. En esta ocasión queremos darte unos tips muy útiles para que puedas elegir de una forma adecuada tus aros de novia, ¿por qué? Porque muchas veces no tomamos en cuenta aspectos determinantes al momento de hacer esta elección, tales como el tipo de rostro que tenemos, el tipo de vestido y muchos elementos más que deberíamos tener en cuenta para que te veas espectacular. Por eso, te invitamos a que tomes nota atenta y descubras la mejor forma de hacer esta elección. ¡Comenzamos!

Elige tus aros según…

Tu tipo de rostro

No todos los elementos le quedan bien a todas las personas y cuando hablamos de los aros no es la excepción. Por eso, si quieres elegir de forma adecuada los tuyos, para este día tan importante debes tener en cuenta que si tienes una cara redonda, es mejor que te decantes por unos pendientes estilo alargados, lo que harás con esta elección es que se afinarán todos los rasgos de tu rostros. Mientras tanto, si tienes un rostro cuadrado puedes elegir unos pendientes curvos. Por último, si tienes unos pendientes alargados, puedes elegir unos aros cortos y de volumen. Con cada uno de estos estilos, tu look final estará lleno de elegancia y sofisticación. ¡No lo dudes!

Tu tipo de vestido

En este aspecto no solo es importante el tipo de rostro que tengas sino también el tipo de vestido de novia. A continuación te damos unos tips para este punto, pues variará según si tu vestido tiene tirantes por ejemplo, mangas o detalles de pedrería, para que no quedes sobrecargada lo mejor que puedes hacer es elegir unos aros cortos y fijos para que estos no se roben el protagonismo del look, siempre recuerda que menos es más y en esta ocasión no es la excepción. Si por el contrario, tu look consta de un vestido sencillo pero elegante, tiene los hombros descubiertos o la espalda descubierta, lo mejor que puedes hacer es elegir unos aros largos y con movimiento, esto le dará un toque ideal a tu estilismo.

Tu tipo de peinado

Este también es un aspecto determinante al momento de elegir tu aros. No todos los pendientes quedan bien con todos los tipos de peinado, por lo tanto, si vas a tener un peinado recogido, puedes elegir unos aros largos. Mientras tanto, si vas a llevar un semi -recogido el día de la boda, lo mejor que puedes escoger son pendientes de tamaño medio. Para inspirarte con algunos tipos de peinados recogidos, pincha aquí.

Por último, y según la recomendación de expertos, para un peinado más elaborado como una trenza u ondas de agua, la elección ideal sería la de aros cortos. Recuerda que absolutamente todo tiene que conjugar, para que el resultado sea mejor de lo que imaginaste. No debes pensar los elementos por separado, sino todos como parte de un conjunto que tendrá como resultado tu look el día de la boda.

Según el color de tu look

¡Claro! Este es un aspecto determinante al momento de elegir tus aros. Aunque la selección del color puede parece sencilla después de que has tenido en cuenta los demás aspectos, la verdad es que es un punto muy importante también. Por ejemplo, si tu vestido es color blanco, lo ideal es que elijas unos pendientes en tonos oro o plata, así como también será un éxito total si te decanta por unos con diamantes. Si tu vestido es de colores, puedes elegir unos aros en tonos plateados. Lo importante de todo es que te sientas cómoda con tu elección y que te veas espectacular. ¡No lo dudes!

Sigue de forma atenta cada uno de estos tips y el resultado final será increíble, pues tus complementos y accesorios combinarán de una forma única con tu peinado y look seleccionado y tú serás una novia única, con muy buen gusto y sobre todo que se sentirá muy cómoda.