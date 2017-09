¡La fiebre por las argollas! El accesorio en tendencia para esta temporada Se trata de un cinturón que complementará y dará estilo a cualquier look.

@Pamevictoria

En las pasarelas, en las calles, las blogueras, las street style lovers, las adictas a la moda, las shopaholic…, ¡todas han sucumbido a esta nueva tendencia, las argollas! Están por everywhere: accesorios, aros, carteras, aplicaciones, colgando de bolsos y cinturas; todo, absolutamente todo, es circular.

Tengo en la memoria haber comenzado hace 2 años con esta fijación y hoy, 2 años más tarde, es una adicción mundial…

El cinturón ancho de argolla es el nuevo obssesed (y esto no para, hay un obssesed nuevo cada semana). Recuerdo haberlo visto en la cintura de mi madre, acompañado de esos extraños pantalones medio bombachos con pinzas y maxi hombreras en maxi sweaters fucsias con brillos… ¡Sin comentario!

La nostalgia del cinturón ancho volvió, pero más minimalista y clean. No sólo sobre los pantalones de tiro alto o los mom jeans, sino que acompañando abrigos, blazers, blusas largas, vestidos, y en todo lo que queramos amarrar. Usar este tipo de cinturones anchos tiene algunos trucos, tips y consideraciones a tener en cuenta al momento de ir por uno o de usar el de tu madre.

* El ancho y negro tiende a angostar la cintura, pero no a todas les queda bien o cómodo; la idea siempre es pensar y reflexionar sobre las tendencias o las piezas puntuales de moda, ya que si no van con nuestro estilo o cuerpo no es necesario usarlas como una obligación.

* Las mujeres muy bajitas, de espaldas más anchas y torsos cortos deben evitar los cinturones anchos; prefieran siempre los más angostos para que puedan cumplir su función a cabalidad. Lo mismo con el tamaño de las argollas, si tienes más busto el tamaño de la hebilla debe ser pequeña; por el contrario, si eres de espalda angosta y larga de torso puedes usar los cinturones más dramáticos en tamaño, ancho o tipo hebilla.

La idea de este accesorio es que sea el protagonista del look con una prenda quizás minimalista, algo largo y simple, con un jumper o sobre un blazer fome que tengas por ahí guardado.