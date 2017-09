Estas son las tendencias más esperadas de otoño Les presentamos una guía de las nuevas tendencias en las pasarelas de otoño y algunos ejemplos de como modificarlas a tu gusto y personalidad

El verano está por terminar y ya han comenzado a surgir las nuevas tendencias de otoño –invierno para el 2017. Este año, las pasarelas han sido más diversas que nunca, con estilos creativos, y patrones aptos solo para los verdaderamente atrevidos.

Las tendencias de pasarelas, rara vez son amigables para lucir en el trabajo, la universidad, o mientas haces las diligencias del día. En fin, para muchos amantes de la moda, los eventos de pasarela son solo una fuente de inspiración y dirección a la hora de comprar nuevos artículos para la temporada.

Aquí, les presentamos una guía de las nuevas tendencias en las pasarelas de otoño y algunos ejemplos de como modificarlas a tu gusto y personalidad.

Flores

Stelly.com

Las flores continuaran en tendencia más allá de septiembre. A diferencia de los diseños veraniegos, el estampado de otoño tiene flores más grandes con colores neutrales como el crema y el rojo oscuro. Los diseños en la pasarela se inspiran en estampados de tapicería, dándole un look “vintage” al atuendo.

Doble Denim

Olivia Palermo

Este estilo de denim sobre denim puede ser complicado, pero cuando se combina correctamente crea un look increíble. No uses el mismo tono para la camisa y el pantalón. Juega con los diferentes tonos de denim, como lo hace Olivia Permo en la foto, con un denim más claro en la camisa y uno más oscuro abajo. No tengas miedo de crear un look más formal añadiendo tacones y accesorios.

Metálico

Today.com

Los colores metálicos, ya sean plateados, oro, o cobre, estarán muy de moda esta temporada. Algunos looks divertidos podrían ser las faldas metálicas como muestra la foto de arriba, o unos skinny jeans en plateado. Si estos estilos te parecen un tanto atrevidos, puedes optar por incorporar el look metálico en tu maquillaje o en alguna bufanda.

Rojo

Bonjour Blue

Los diseñadores han mostrado diferentes tonos de rojo para looks de día y de noche. Así que, no hay excusas para escondernos en colores aburridos. El rojo es un color dramático, sensual, que llama mucho la atención. Si prefieres un look más conservador puedes optar por piezas de color rojo burgandy y acentuarlo con accesorios metálicos.

Pantalones Palazzos

Pinterest

Otro look de verano que se extenderá a la próxima temporada son los pantalones palazzos. Este look que tiene origen en los años 30, acentúa la cintura creandoun look clásico y femenino. Los palazzos son cómodos de llevar con un corte ancho que cae de la cintura. Puedes combinarnos con una t-shirt o una blusa elegante