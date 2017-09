Comprar el clóset de una famosa y otras formas de reciclar que son tendencia Son varios los motivos para sumarnos a esta tendencia mundial: comprar a buenos precios, vender lo que no te queda o no necesitas, acceder a marcas de lujo imposibles de otra forma, cuidar tu bolsillo y, de paso, proteger nuestro medioambiente.

¿Has pensado alguna vez en el valor de tu clóset? ¿Le has puesto “precio”? Seguramente es bastante más de lo que supones, y si haces el ejercicio de ponerle cifra a tus prendas, el número te sorprenderá.

De acuerdo a diversos estudios, las mujeres usamos sólo entre un 30 y 40% de nuestra ropa, y si a esto le sumamos la importancia de cuidar y proteger el medioambiente, del comercio justo y de disminuir la huella de carbono, comprenderás por qué hoy la comercialización de ropa de segunda mano es una tendencia que va en alza.

La industria de la moda mueve miles de millones de dólares cada año, pero también es una de las más contaminantes, como hemos podido ver en diversas campañas y documentales. Y las mujeres somos un poco Diógenes con el tema de la ropa; acumulamos, y muchas veces encontramos prendas que hemos usado una sola vez o, peor aún, ¡están nuevas y con etiqueta! Por eso vender, reciclar, modificar o intercambiar puede ser una excelente opción. Además, en plena época del DIY (Do It Yourself) los tutoriales abundan, y con unos cuantos pasos puedes aprender técnicas tan de hoy como el bordado, y así transformar esa chaqueta, vestido o jeans que estaba olvidado en algún cajón.

En Chile y el extranjero

Si “gugleas” por la web sobre este tema te encontrarás con una infinidad de páginas, tutoriales, blogs y aplicaciones de compra y venta, consejos para intercambiar, customizar o “enchular” tu ropa… El abanico de posibilidades es más que amplio. Si ya te animaste, estás pensando vender parte de tu clóset o simplemente quieres vitrinear lo que hay disponible de segunda mano, sigue leyendo.

* Renuevatucloset (@renuevatuclosetchile) está en nuestro país y Colombia desde el 2015. La idea surgió de la experiencia personal de Cecilia Membrado, co-founder y CEO de la empresa, cuando organizó una feria informal para vender la ropa que ya no usaba. Notó que las mujeres “no sólo compraban muchísimo, sino que también querían dar su ropa para vender”. Ya cuentan con 250 mil usuarias inscritas y durante este año iniciarán operaciones en otros países de la región. Claudia Ungemach es la country manager de Renueva Tu Closet Chile, y para ella “nuestra plataforma online asegura la mejor experiencia de punta a punta, ofreciendo atención al cliente, todos los medios de pago, envíos a todo el país, y para tranquilidad de nuestras compradoras, los cambios son gratis”. Tienen aplicación móvil para vitrinear desde cualquier parte y comprar en forma cómoda y segura, mientras que las vendedoras pueden sacar las fotos de su ropa directamente desde el celular y subirlas a su “clóset virtual”. Mensualmente realizan más de 1.000 transacciones. Adicionalmente en estos momentos están lanzando una alianza con una conocida marca de detergente dirigida a promover el cuidado de las prendas para darles una segunda vida en óptimas condiciones. ¿Las marcas más buscadas? Zara, Topshop, Umbrale y Pink, y las “famosas” que venden su ropa es parte importante del negocio. “Tenemos varias, como Fernanda e Isidora Urrejola, Trinidad de la Noi, Javiera Contador, Kika Silva, Fran Sfeir y Macarena Venegas, entre otras”.

Le preguntamos a Trini, portada de nuestro Especial Moda, cómo participa en este entretenido negocio. “Vendo ropa que me gusta pero me quedó chica, que compré apurada y después no me quedó bien o porque tengo muchas prendas del mismo estilo. Es ropa en perfecto estado, y la idea es que tenga una nueva vida”. En su clóset virtual hay ropa deportiva, zapatillas y blusas. Isidora Urrejola vende porque quiere evitar “la ropa acumulada y ocupando espacio en el clóset”. Tiene vestidos, shorts, pantalones e incluso cosas que usó para algún evento y que no puede volver a ponérselas.

* Feriaferió (@feriaferio) es el primer marketplace de ropa usada en Chile según su directora, Javiera Sarratea. Cada día llegan más de 300 productos nuevos, “todos con altos estándares en el estado, lo que garantiza que no sólo encontrarás prendas únicas, recicladas y a muy buen precio, sino también de buena calidad y cuidadosamente seleccionadas”. Acá registrarse es súper simple, y puedes empezar a publicar tus productos a la venta inmediatamente. “Comprar es sencillo; está la opción de coordinar una entrega si vives cerca del vendedor, o un envío con cobertura a todo Chile. Y si algo no es lo que esperabas, las devoluciones son absolutamente gratuitas”.

“Lanzamos una nueva versión del sitio hace 6 meses. El 60% de los usuarios ingresan desde sus celulares, así es que desarrollamos una versión móvil increíble, donde pudieras subir ropa en menos de 1 minuto (en serio), y vitrinear de forma rápida y amigable. Esta una excelente alternativa para vestirse con prendas originales, disminuyendo el impacto ambiental, a buen precio y, por qué no, para ganar unos pesos extra reciclando ropa”.

Acá los clóset de los “rostros” también son un gancho increíble y éxito seguro. “Elegimos a famosos con gustos muy distintos. Por ejemplo, el de Eugenia Lemos es más colorido, el de Aylén Milla de fiesta, el de Mariana Di Girolamo es juvenil, el de la Javiera Díaz de Valdés más clásico, y el de Javiera Acevedo es outdoor y ropa para el día a día”.

* Prilov (@prilovchile) es otra alternativa, donde también muchos personajes chilenos son usuarios, como Antonella Ríos. “He vendido de todo: carteras, zapatos, abrigos, chaquetas, poleras, blusas, faldas, jeans… Ahora estoy seleccionando cosas más de verano para llevar, algunas que me quedan grandes por las subidas y bajadas de peso producto de mi embarazo. Me ha ido muy bien, estoy súper contenta con la experiencia”. Para Antonella esto de la segunda mano no es algo reciente. “Compro ropa reciclada hace por lo menos 25 años. Siempre me ha gustado, un poquito educada por mi padre. Él tiene el don de encontrar un traje de una marca muy reconocida, por decirte un Armani, casi nuevo, que nadie pesca, porque todo el mundo va por jeans y chaquetas de cuero. Hay prendas que sólo encuentras en lugares de ropa usada y no en tiendas. Años atrás agarraba chaquetas y poleras, les ponía aplicaciones, cortaba mangas, les hacía hoyos. Lo que hoy hacen las Millennials…”.

Si estás pensando en alguna opción todavía más exclusiva, hay varios sitios en el extranjero que hacen envíos a Chile. Obviamente no es muy económica por el costo del despacho, pero de todas formas es una alternativa que cada día adquiere más interesados.

* Hardly Ever Worn It (@hardlyeverwornit). Su traducción es “difícilmente lo usé”, y es una tienda online londinense que ofrece ropa usada y también algunas sin estrenar, de todas las marcas. Y si no hablas inglés, ¡da lo mismo! Tienen un equipo que habla alemán, italiano y español. Incluso Kate Moss la ha utilizado para vender algunas de sus prendas, hay ventas y subastas, y Chanel es la marca más apetecida por usuarias.

* Vestiaire Collective (@vestiaireco). Originaria de Francia, comenzó como un pequeño emprendimiento y hoy es uno de los negocios online más rentables del país, tanto que ahora tienen oficinas en Nueva York, Londres, Berlín, Milán y París. ¿Su gancho? Tienen prendas hasta 70% más baratas que en un outlet, y puedes comprar y vender una selección de los mejores artículos vintage y productos únicos de alta gama y lujo, siempre en las mejores condiciones”. Semanalmente suman a su catálogo 21.000 novedades seleccionadas por un equipo de estilistas.